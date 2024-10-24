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兴业银行批复股票回购增持贷款业务超40亿元

2024年10月24日09:46 | 来源：中国网财经
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原标题：兴业银行批复股票回购增持贷款业务超40亿元

　　近日，记者从兴业银行获悉，该行积极响应国家设立股票回购增持贷款，支持资本市场的政策号召，截至目前已完成20家上市公司的股票回购增持贷款业务审批，批复总金额超40亿元。目前，该行正积极对接超120家各领域领军上市公司，为资本市场稳定发展持续注入动能。

　　10月18日，中国人民银行联合国家金融监督管理总局、中国证监会发布《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》(以下简称《通知》)，设立股票回购增持再贷款，激励引导金融机构向符合条件的上市公司和主要股东提供贷款，支持其回购和增持上市公司股票，首期额度3000亿元。

　　根据《通知》精神，兴业银行严格落实监管政策要求，制定并发布相关管理办法，有效规范和指导该项业务开展。“我行将持续做好后续贷款投放工作，强化贷款资金的监督和管理，确保贷款资金专款专用，推动上市公司积极运用回购、股东增持等工具进行市值管理，助力维护资本市场稳定运行。”兴业银行投资银行部相关负责人表示。

　　近年来，兴业银行持续深化推进“商行+投行”战略，围绕专营服务、全程服务、集团化运作三大关键词，出台《上市与拟上市公司综合金融服务方案》等举措，为上市公司提供包括债权融资、股权融资、并购交易、资产盘活、财富管理等全方位综合金融服务，助力上市公司实现资本结构优化和长期价值提升。截至9月末，该行大投行FPA规模4.47万亿元，并将上市公司作为重点聚焦领域之一。

(责编：董童、李源)
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