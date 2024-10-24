原标题：全国高等院校计算机基础教育研究会庆祝成立四十周年

2024年，全国高等院校计算机基础教育研究会迎来了其辉煌的四十周年华诞。自1984年成立以来，该研究会始终致力于推动我国高校计算机基础教育的普及、发展与创新，为我国计算机领域培养了众多优秀人才。

四十年前，在计算机初露锋芒、信息时代曙光初现的年代，许镇宇、谭浩强等一群远见卓识的学者敏锐地洞察到计算机普及教育的重要意义，共同发起成立了全国高等院校计算机基础教育研究会。这一创举为我国高校计算机基础教育事业的蓬勃发展奠定了坚实的基础。

四十载春秋，研究会已逐步成长为我国有重要影响的、专门从事高校计算机基础教育研究的全国一级学术团体。它始终与国家科技战略同频共振，坚持践行面向基础教育、面向计算机应用、面向一线教师的办会理念。通过举办高质量的学术活动、教学研究项目、教学成果推优、产教融合发展以及全国性的学科竞赛，研究会为我国高校培养了大量优秀的计算机人才，书写了新的篇章。

目前，研究会拥有960多家会员单位和730位个人会员，下设20个专业委员会，形成了覆盖广泛、专业深入的学术生态网络。研究会汇聚了计算机领域的杰出代表，他们以卓越的洞察力与不懈的努力，共同推动着研究会不断迈向新的高度。

值此四十周年之际，研究会特别以“AI赋能 开创计算机基础教育新格局”为主题，于11月8日至10日在三亚市举办全国高等院校计算机基础教育研究会成立四十周年纪念大会暨2024学术年会。主办方表示，此次大会不仅是研究会发展史上的重要里程碑，也是继往开来的重要时刻。届时，将开展四十周年纪念系列活动，包括学术论坛、推优表彰、学术成果发布、主题征文、纪念庆典等，旨在回顾历史、展望未来，共谋计算机基础教育的新发展。

研究会荣誉会长谭浩强教授，以及现任会长、中国传媒大学黄心渊教授等一众学者将出席，共同见证这一历史时刻。黄心渊表示，面对人工智能转型与技术革新的挑战与机遇，研究会将继续秉承优良传统与经验，以开放包容的心态、创新的思维，引领计算机基础教育领域实现新的突破与变革。

(责编：董童、李源)

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