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浦发银行北京分行完成首笔上市公司股票回购增持贷款业务

2024年10月24日11:01 | 来源：央广网
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原标题：助力提振市场信心 浦发北分完成首笔上市公司股票回购增持贷款业务

　　10月23日，浦发银行北京分行实现首单上市公司股票回购增持贷款业务的审批，授信金额总计近20亿元，凭借高效的服务效率和优质方案赢得客户高度认可。

　　中国人民银行联合金融监管总局、中国证监会于18日发布《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》（后简称“通知”），设立股票回购增持再贷款，激励引导金融机构向符合条件的上市公司和主要股东提供贷款，支持其回购和增持上市公司股票。

　　为积极贯彻落实“通知”要求，浦发银行北京分行密切关注上市公司动态，于10月21日获悉上市公司发布的相关增持股票公告并快速响应。在浦发银行总分行各部门紧密协作下，于2个工作日完成7家上市公司的股票增持业务审批，协助上市公司运用回购、股东增持等工具进行市值管理，助力提振市场信心。

　　据悉，此次浦发银行北京分行合作上市企业涵盖光学电子、集成电路等科技领域，不仅为市场提供了增量资金，也有效实现金融活水精准浇灌科技领域。今年以来，浦发银行北京分行将科技金融作为第一战略主赛道全力推进，深化“股、债、贷、保、租、孵、撮、联”综合金融服务模式，推出“京益求精”科技金融服务品牌，创建“融资、融智、融享”的一体化服务体系，全方位助力科技企业发展壮大。

　　据介绍，浦发银行北京分行下一步将坚决贯彻党中央、国务院决策部署，助力巩固和增强经济回升向好态势，以浦发银行总行“数智化”战略为引领，将科技金融作为战略主赛道深入推进，争做在京国家高新技术企业的首选伙伴银行。

(责编：董童、李源)
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