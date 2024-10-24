原标题：农业银行落地首批证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）债券回购交易

农业银行坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极响应央行支持资本市场货币政策工具创新——证券、基金、保险公司互换便利(以下简称“SFISF”)。10月22日，农业银行与头部券商达成质押互换央行票据的债券回购，是全市场首批落地互换便利债券回购的三家银行之一。

SFISF是央行近日推出的首个支持资本市场的货币政策工具，是为符合条件的非银机构提供以债券、股票等资产为抵押，从央行换入国债、央票等高流动性资产的工具，有利于更好发挥非银机构稳定资本市场作用。

农业银行将继续向参与SFISF的证券、基金、保险公司提供资金支持，切实履行好服务实体经济主力军和维护金融稳定压舱石的职责使命，助力促进资本市场稳健发展，为高质量金融发展贡献中坚力量。

(责编：曹淼、李源)

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