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“绵品出川”衢州行将启动 

2024年10月24日15:16 | 来源：光明网
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原标题：“绵品出川”衢州行将启动 跨越山海见证浓浓“兄弟情”

　　纯农家手工熏制的黑猪腊肉，现煮的绵阳米粉……10月25日，“绵品出川”衢州行即将启动，来自绵阳的60余家企业将带着250余种“绵阳造”产品“登陆”浙江省衢州市。

　　今年4月、8月，“绵品出川”已分别在上海、北京等城市进行，让市民和游客在家门口品尝地道的绵阳美味，领略浓郁地域特色文化。相比之前，此次“绵品出川”已经是绵阳第2次来到衢州。

　　为何屡次来到衢州？这还要从东西部协作谈起。

“绵品出川”衢州行将启动 跨越山海见证浓浓“兄弟情”

　　“衢”意“绵”长，东西一家亲

　　2018年4月，衢州与绵阳建立东西部扶贫协作结对关系，自此以后，双方便结下了不解之缘。

　　在一直以来的协作中，两地结为“亲戚”，实现了优势互补。在这一过程中，“衢绵”人文交流日益热络，经贸合作愈发紧密，协作成果也日益丰富，特别是衢州对口帮扶的北川羌族自治县和平武县的农副产品，在东部沿海市场逐渐打开局面。

　　此次“绵品出川”衢州行，不仅仅是帮助绵阳产品拓展市场，更是向衢州人民展示多年合作发展成果。北川羌族自治县、平武县也将带来当地特色农副产品、生态旅游产品等一系列产业发展新成果，邀请衢州亲朋好友品尝体验。

　　一站式体验“绵品”魅力

　　与此前“绵品出川”活动相比，绵阳此行诚意满满，干货十足。活动将打破传统展会模式，以“集装箱+集市”的新颖形式呈现，采用“1+1+2+7+N”的形式布局（即1个绵阳城市形象区、1个美食品鉴展销区、2个东西部协作展销分会场、7个区域特色集装区和N个绵阳企业品牌集装区），营造独一无二的城市游玩氛围。

　　届时，大家可以在绵阳城市形象区领略窦圌山、七曲山等特色景点的山水人文，也可以亲身体验京东方智能屏、无人机等高精尖工业产品，还可以感受李白文化的豪迈洒脱。

　　不仅如此，七大区域展台充分融合绵阳本土特色元素，大家可以在这里领略三台、盐亭、安州、平武、北川的独特风情，也能沉浸式感受梓潼的“两弹一星”文化以及游仙“天下诗文第一楼”的越王楼。同时，还有潼川豆豉、平武蜂蜜以及蜀绣、锦礼丝巾等特色产品和文创周边，让大家一品绵阳烟火气。

　　在此次展会上，绵阳还将秀一把品牌“科技范”。长虹5G生态成套家电新品、圣迪乐Omega-3营养蛋、丰谷集团的“低醉白酒”透着十足的“科技之光”。届时，大家可以在这里近距离体验、品尝“绵阳造”的硬核实力。

　　东西协作“铺路搭桥”助推特色产品出川

　　此次展会融合城市宣传、美食品尝、文化体验和企业展示，全方位展示东西部协作的丰硕成果，通过一系列精彩纷呈的活动，为观众带来沉浸式的互动体验。

　　特别值得一提的是，北川、平武东西部协作分会场的搭建，为全面展示绵阳与衢州两地协作成果提供了重要平台。莲花乡社区平武展厅和余东北川馆作为协作的窗口，将分别展示平武和北川的人文、旅游、特产等项目，推动两地交流与合作迈向新台阶。

　　在分会场现场，观众可以亲眼目睹平武、北川少数民族的特色风情，感受东西部协作带来的显著变化。白马非遗活态展演、北川羌族歌舞展演、美食品尝、打卡抽奖等活动将轮番上演，营造出浓厚的活动氛围。

　　在这场跨越山海、携手同行的双向奔赴中，两地正共同书写着合作新篇章，开创共赢发展的新局面。10月25日至27日，我们诚挚邀请广大市民与游客来衢州市柯城区南湖恒太广场品美食，饮美酒，共赏科技与文化的交融，感受东西部协作带来的无限魅力。

(责编：曹淼、李源)
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