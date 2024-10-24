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《新金砖国家投资环境评价报告》发布

2024年10月24日16:32 | 来源：人民网
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人民网北京10月24日电 （焦磊）10月21日，大公国际与清华大学一带一路战略研究院发布了沙特阿拉伯、埃及、阿联酋、埃塞俄比亚四国的《新金砖国家的投资环境评价报告》，这是金砖国家扩员后的首份新成员国国别投资环境评价报告。

报告认为，沙特阿拉伯在全球能源市场上强劲的竞争地位、国内基础设施建设的快速发展以及广泛的国际合作为经济多元化转型提供了强有力的支持，注重科研投资和人才培养也使其在海水淡化技术和石化科技等领域领先全球。同时，沙特阿拉伯营商便利度在全球范围内处于优秀水平，尤其在保护中小投资者、接通电力、产权登记、办理施工许可和开办企业等方面处于全球优势地位。

报告还显示，埃及、埃塞俄比亚、阿联酋的投资环境分别处于良好、中等、优秀水平。

据悉，“国家投资环境评价”体系主要从基础环境和效率环境两大维度展开，并结合双边关系、优势产业、科研环境和负面事件等四个调整项进行考察。“国家投资环境评价”系列报告旨在通过构建“国家投资环境评价”体系，充分解决国际经济合作及投资中的信息不对称问题，帮助合作各方把握投资机遇、规避投资风险、优化资源配置，同时帮助被投资国实现对自有禀赋和优势以及薄弱领域在全球体系中的识别与理解，促进合作有效性与成功率的提升，实现投资双方的优势互补和互利共赢，为助力国家“一带一路”和“双循环”战略的落实和有机结合贡献力量。

(责编：乔业琼、高雷)
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