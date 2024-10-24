人民网北京10月24日电 （记者栗翘楚）近些年，研学旅行需求持续火爆。中国旅游研究院去年发布的报告显示，2019年至2022年，国内研学旅行人次由480万上升到600万以上。在此背景下，多地积极布局研学旅行“新赛道”，大力发展研学游，打造优质产品。这一举措正成为不少地方推动文旅品质提升、全域文旅资源互融互通、提升文旅竞争力的重要途径。

10月23日，由山西省阳城县文化旅游投资集团有限公司主办的2024全国研学旅行研讨暨阳城全域研学推介活动在北京联合大学报告厅举行。

北京联合大学党委书记楚国清在致辞中表示，北京联合大学期待与阳城县携手共进，共同探索文旅事业的新路径、新模式，为万千学子提供更加优质的研学体验，为游客带来更加丰富、多元、高品质的文旅体验，为阳城县经济社会发展注入新活力。

阳城县副县长吉俊锋在致辞中表示，本次活动是阳城首次针对研学活动开展的一次高规格大会，更是阳城首次针对全域研学立足阳城、跨省入京、放眼全球开展宣传和推介，意义重大。

中央广播电视总台主持人、山西阳城全域研学推介官任志宏表示，阳城文旅集团精心打造的全域研学项目，为阳城的文旅发展注入了新的活力。文旅资源全覆盖、研学课程全类别、各学龄段全实用、线上线下全服务、产业融合全包容的“五个全”品牌设计思路，展现了阳城文旅的创新与进取。

在主旨报告环节，全国工商联旅游业商会夜游专委会会长、原国家旅游局规划财务司副司长蔡家成，中国教育科学研究院劳动与实践教育研究所所长、研究员王晓燕，中国旅游协会研学旅行分会会长魏巴德，北京联合大学旅游学院院长严旭阳分别就不同主题进行分享。

在圆桌对话环节，北京联合大学旅游学院教授方忠权主持，中国旅行社协会研学分会副会长、北京市旅行社协会研学专委会主任张信，中国旅行社总社（北京）有限公司研学旅行负责人于兰竹，朝阳区教委研学中心主任、高级教师李爽，ICE营地教育研究院秘书长段典典4位专家聚焦全域研学旅行的发展进行分享交流。阳城县文旅集团党委书记、董事长王维东向与会专家分析了阳城独有的研学优势资源，介绍了阳城全域研学的经验和做法。

(责编：乔业琼、高雷)

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