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工程车辆往来穿梭，机器设备轰鸣作响，工人有序安装铺设输水管道……在广西玉林和合村，玉林干线和玉林城区支线共槽段应急供水工程现场，一派热气升腾、热火朝天的繁忙景象。

“玉林供水片由1条干线和4条支线组成，输水线路总长度189.931公里，其中干线长84.185公里，支线长105.746公里。”广西水发集团环北公司建设管理部副主任蒋春钢告诉记者，“我们抢抓施工黄金期，目前玉林干线和玉林城区支线共槽段输水管线完成率63.08%，垌心支洞施工长度599米，开挖进尺和一次支护于9月 27日已实现贯通完成率100%。”

环北部湾广西水资源配置工程（以下简称“环北广西工程”），是广西改善南宁、钦州、北海、玉林等重点城市城乡生活和工业供水的重要民生工程。近年来，广西加快环北广西工程建设，抢抓发展机遇，加快北部湾经济区向海发展，吹响奋进号角。

在广西大庄村一条便道附近，数台工程器械正在加紧进行施工收尾工作，一侧的高地上摆放着安装好的预应力钢筒混凝土输水管。

“大庄水厂标是环北广西工程第一个开标的先行段工程，2023年11月12日正式开工建设，截至目前已完成4.73公里管道安装及泵站主体结构混凝土浇筑工作，预计年底具备通水运行条件。”中水珠江设计公司玉林供水片设计代表处詹杰说，“大庄水厂标段的完工，可为宾阳县43万人提供每天17.3万方的用水，是环北广西工程第一个发挥经济效益的项目。”

记者了解到，环北广西工程实施后，直接惠及大量乡村地区和欠发达地区，可提高和改善沿线31个乡镇142.9万乡村群众的生活用水条件，有力推进城乡供水一体化；退还被城区生活、工业用水挤占的灌溉用水量，恢复和改善灌溉面积130万亩，改善区域灌溉条件，充分发挥广西南方独特的地理区位优势，稳定区域粮食产量。

蒋春钢介绍，环北广西工程与当地水源工程联合运用，可有效缓解区域缺水情势，带动发展高效节水行业，提高用水效率和效益，进一步优化产业结构，为主动承接粤港澳大湾区产业转移、促进向海经济发展提供水源条件。同时，可提高农业灌溉用水量，促进粮食增产增收，保障粮食安全，改善水生态环境，长远解决环北部湾区域水资源承载能力与经济发展布局不匹配问题，推动北部湾经济区高质量发展。

(责编：乔业琼、高雷)

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