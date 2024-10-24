国家自然资源督察机构集中公开约谈14个违法违规问题突出地区
人民网北京10月24日电 （欧阳易佳）记者从自然资源部了解到，10月24日，受国家自然资源总督察委托，国家自然资源专职副总督察在北京集中约谈了2024年自然资源督察发现违法违规问题突出的内蒙古自治区通辽市、辽宁省营口市、吉林省长春市、浙江省绍兴市、福建省漳州市、江西省宜春市、河南省周口市、湖北省武汉市、广东省湛江市、广西壮族自治区百色市、四川省达州市、甘肃省陇南市等12个地市和辽宁省大连市旅顺口区、贵州省黔西南州兴义市2个县级市（区）人民政府主要负责同志，面对面严肃指出耕地保护和生态保护方面存在的突出问题，提出严肃批评，督促地市政府深刻反思问题及其原因，认真汲取教训，严肃问题整改。
据悉，今年上半年，国家自然资源督察机构聚焦耕地保护和生态保护主线，对31个省（区、市）和新疆生产建设兵团2023年耕地保护责任落实情况、“三区三线”管控责任落实情况、影响生态保护突出问题开展督察。总体上看，各地对耕地保护和生态保护的重视程度进一步提高，耕地保护、节约集约用地意识明显增强。2021到2023年全国耕地总量已连续3年实现净增加，初步遏制了耕地总量持续减少的势头。
同时，督察发现，一些地方侵占耕地挖湖造景、建“大棚房”，占用永久基本农田挖塘养鱼、种植绿化装饰草皮等耕地“非农化”“非粮化”冲击红线的突出问题依然存在，突破城镇开发边界违规审批用地问题较为突出，部分地方以各种名义非法采矿、毁林毁草、违法违规围填海严重破坏自然生态。这些问题在12个被约谈地市和2个县级市（区）比较突出，有的甚至屡改屡犯，性质比较严重，反映出相关政府贯彻落实党中央、国务院关于耕地保护和生态保护重大决策部署不够有力、责任落实不够到位。
12个被约谈地市和2个县级市（区）政府主要负责同志深刻剖析了问题产生根源，介绍了最新整改进展及下一步整改措施，表示将坚决贯彻落实党中央、国务院关于耕地保护和生态保护的决策部署，切实履行好主体责任，认真落实整改，维护好自然资源管理秩序。
国家自然资源督察机构将跟踪督导被约谈地区的问题整改，对整改不力、弄虚作假、简单化、“一刀切”等问题，将严肃督促纠正。
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