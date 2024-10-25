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邮储银行成为首批参与SFISF工具项下债券回购交易的机构

2024年10月25日11:02 | 来源：中国网财经
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原标题：邮储银行成为市场首批参与证券、基金、保险公司互换便利工具项下债券回购交易的机构

　　为贯彻落实党中央、国务院决策部署，助力资本市场和实体经济健康稳定发展，中国邮政储蓄银行积极响应中国人民银行等三部委关于创设证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）工具的最新政策，顺利于10月22日和头部券商达成首笔SFISF工具项下的债券回购交易，成为市场上首批参与该工具的机构。

　　SFISF工具是人民银行设立的用于支持符合条件的证券、基金、保险公司提升资金获取能力的一项重要创新工具，以更好地发挥其稳市、护市作用。人民银行委托特定的公开市场业务一级交易商（中债信用增进公司），与符合行业监管部门条件的证券、基金、保险公司开展互换交易。通过这项工具获取的资金只能投向资本市场，用于股票、股票ETF的投资和做市。

　　下一步，邮储银行将充分发挥国有大行的资金优势，当好服务实体经济的主力军和维护金融稳定的压舱石。

(责编：董童、李源)
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