原标题：农业银行深入推进金融服务秋收秋种“十大行动”

当前，全国秋粮收获超过七成，秋种工作正陆续开展。农业银行开展金融服务秋收秋种“十大行动”，为秋收期间粮食等重要农产品“耕种防收”、“产购储加销”全产业链提供全方位金融服务，共绘秋收“丰”景，助力农民增收致富。9月以来，农业银行粮食重点领域贷款累计投放超300亿元。

汇聚政企多方合力。农业银行加强与政府、企业、农担公司等相关单位合作联动，围绕农资、农机、农业科技下乡部署，推出政银合作助丰行动、农机农技金融联合下乡行动、龙头企业和金融同业合力支农行动，举办“金融+农技指导”“金融+产业帮扶”等专场活动，推广“农担贷”“信保基金贷”等专属产品。在内蒙古2024年“中国农民丰收节”活动上，农行内蒙古分行与自治区农牧厅等部门签署“金融副村长+金融服务+农牧数字金融应用全覆盖项目”战略合作协议。组织辖内12家二级分行和40家产粮大县支行，与当地农牧局、粮食和物资储备局等部门，合作开展地方农民丰收节活动，现场设置业务咨询展台，开展粮食收购融资、售粮资金结算、金融知识宣传等服务。农民丰收节期间，分别向涉农企业、农户发放贷款6026万元、1.66亿元。

做好粮食全产业链服务。农业银行开展农产品收购企业融资对接行动、“秋冬种”信贷服务行动、售粮资金安全到家行动、农村消费帮扶行动。举办涉农客户融资对接活动，推广惠农网贷、“粮农e贷”、订单贷等农户贷款产品，搭建农产品收购服务场景，依托农银商城、“县域好物”专区等线上渠道，打通全链条金融服务。在福建长汀县，槟榔芋种植带头人老吴今年新建了厂房，增加了收购能力，这得益于农业银行对当地产业的金融支持。从3万元小额农户贷款到650万元小微企业贷款，当地农行持续支持老吴扩大经营规模。通过“公司+合作社+农户+农行”模式，积极满足槟榔芋企业农产品收购资金需求，支持上游合作社和农户发展标准化种植，形成集种植、加工、销售一体的全产业链。目前，当地农行发放槟榔芋行业贷款2.27亿元，服务专业合作社20余个、农户1835户。

打通线上线下服务渠道。农业银行推出进村入厂举办“金融大集”行动、返乡人员集中服务行动、手机银行下乡数字赋能行动。组建乡村振兴服务先锋队提供上门服务，在返乡人员密集区域设立“暖心服务站”，为农户农企提供线下“点对点”服务。同时，充分发挥农行手机银行“乡村版”和“乡村振兴频道”特色优势，提供惠农贷款、农技学堂、乡村集市等综合服务。在新疆，农行新疆分行面向粮食收购企业，设置406个服务点，深入企业开展驻厂金融服务，打造“一个工作展台、一个宣传专栏、一台移动设备、一个服务团队、一个工作流程、一个综合方案”的“六个一”服务场景，宣讲惠农产品政策，便捷秋收金融服务。创新“新粮通”等粮食收购贷款产品，向粮食企业授信41亿元，满足季节性收购资金需求。

活动期间，农业银行还推出“便农”支付结算、“强农”信贷服务、“富农”财富管理、“助农”消费帮扶四个方面共16条惠农举措，助力全方位夯实粮食安全根基，携手谱写乡村振兴新篇章。

(责编：董童、李源)

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