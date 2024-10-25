中国人民银行开展7000亿元MLF操作
2024年10月25日14:51 | 来源：新华网
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新华社北京10月25日电（记者任军、吴雨）为维护银行体系流动性合理充裕，中国人民银行25日开展7000亿元中期借贷便利（MLF）操作，期限1年，最高投标利率2.30%，最低投标利率1.90%，中标利率2.00%，较上月持平。操作后，中期借贷便利余额为67890亿元。
由于当月有7890亿元MLF操作到期，本次MLF操作为缩量续做。东方金诚首席宏观分析师王青表示，当月操作规模仍然较高，叠加近期大行资本补充工作已经启动，将支持商业银行在四季度加大信贷投放力度。
(责编：岳弘彬、牛镛)
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