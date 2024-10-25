新华社北京10月25日电（记者于文静、胡旭）农业农村部副部长张兴旺25日表示，今年夏粮早稻已经丰收到手，截至24日秋粮收获进度已达82.5%，又是一个丰收季。我国粮食产量在连续9年稳定在1.3万亿斤以上的基础上，今年预计将首次突破1.4万亿斤。

张兴旺是在国新办25日举行的新闻发布会上作上述表示的。

据介绍，今年全年粮食再获丰收。夏粮早稻已经丰收到手，夏粮产量2995.6亿斤，比上年增加72.5亿斤；早稻产量563.5亿斤，连续4年稳定在560亿斤以上。秋粮面积稳中有增，大面积单产提升取得明显成效。

张兴旺表示，今年我国粮食生产总体顺利，虽然局部气象灾害比较重，如华南的“龙舟水”、超强台风，黄淮海干旱、旱涝急转，东北出现了阶段性的低温、极端暴雨等，确实给当地农业生产带来了一定损失和影响。但是从全国的面上看，今年全国农业灾情是近几年较轻的一年，农作物累计受灾1.35亿亩，比常年减少4400多万亩。

“据农业农村部农情调度，截至10月24日，全国秋粮收获过了八成，大头丰收到手了。从各地反映和专家的测产情况看，绝大多数省份是增产的，个别的省份地区因灾减产，算大账秋粮增产是明显的。”他表示，加上夏粮和早稻，全国粮食再获丰收，产量预计有望迈上1.4万亿斤新台阶。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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