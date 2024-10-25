原标题：坚持目标导向、强化统筹协调 光大银行牵头银团落地重点保交房项目

保交房工作是现阶段促进房地产市场平稳健康发展的首要任务，是坚持以人民为中心发展思想、回应群众关切的具体行动。

自5月17日全国切实做好保交房工作视频会议以来，光大银行坚决贯彻党中央、国务院决策部署，按照金融监管总局的工作要求，牢牢把握“保障购房人合法权益”这一保交房工作的根本出发点和落脚点，有力有序高效推进保交房各项工作。

9月26日中央政治局会议召开后，光大银行迅速行动，制定10方面28项工作举措，全面落实会议精神及相关部署，其中房地产融资协调机制和保交房工作是一项重点任务。在组织领导上，光大银行总行党委高度重视，在总分行两级成立一把手挂帅的保交房攻坚战工作专班，全面发挥专班统一领导、统筹协调作用。在方法策略上，坚持目标导向和问题导向，对保交房项目分类施策。在保障机制上，充分运用审查审批绿色通道和尽职免责制度，合理区分单一项目风险与房企集团风险，不因房企出险而简单采取“一刀切”的避险举措。同时，加强调度监测和重点项目督导，确保保交房攻坚战项目贷款应贷尽贷、贷款发放“能早尽早”。截至10月21日，光大银行纳入“白名单”的保交房项目贷款投放率已超75%，有效支持了难交付项目的续建和竣工交付，保障购房人合法权益。

近日，光大银行太原分行成功为山西省某重点保交房项目银团贷款批复2.22亿元，并实现首笔投放5286万元，攻克了全省保交房攻坚战重点难题，成为保交房攻坚战成功落地的典型案例。

该项目位于山西省太原市，2020年6月开盘，原预计2023年8月陆续交付，但因项目前期未申请开发贷款，叠加房企集团出险，项目销售不及预期，导致迅速陷入资金短缺的困境，交付时间多次推迟，成为山西省保交房攻坚战的一大难题。今年8月，光大银行太原分行作为资金监管银行，针对此项目创新提出由资金监管银行、按揭贷款银行共同参与组建银团，合力予以融资支持。该方案经讨论后最终得到太原市专班认可，确定光大银行为银团牵头行主办此项目。

由于项目融资模式新颖，市场上无可借鉴案例，项目落地过程充满了挑战。面对诸多融资难题，光大银行不畏惧、不犹豫、不退缩，充分发挥总分行工作专班的战斗堡垒作用，总分联动、精准施策，挂图作战、倒排工期。总行层面，对此项目挂牌督办，协调房企集团主办分行限期完成集团授信额度申报，同时，专人盯守集团额度与单一项目审批进度，对授信上报过程中存在的问题会商解决。分行层面，制定攻坚作战计划时间表，前中后台高效协同。分行一把手带队多次拜访政府专班，与专班共商解决方案，积极推动项目问题修复达到“白名单”项目合规融资条件；多次带领营销、风险、审批人员赴项目现场平行作业，研究制定融资方案细节，落实授信材料，协调跟进各参团行审批进度。

在当地专班大力支持下，光大银行总分行合力推动、不懈努力，最终历时15天，完成了该项目授信方案设计、材料准备、授信申请、审批、闭团合拢等一系列工作。批复完成后，光大银行太原分行紧盯投放率指标，接力攻坚，继续协调各参团行在国庆假日期间加班加点落实放款材料，10月10日成功落地首笔放款5286万元。

本次项目的高效投放被当地政府誉为股份制银行牵头银团贷款的成功典范，实现了当地三个“第一”：第一笔成功落地的阶段性重点保交房项目、第一次创新采用无开发贷银行参与的银团模式对保交房项目提供融资支持、第一笔创新采用“四方监管模式”的保交房项目（政府专班、商业银行、房产交易中心、地方平台公司联合加强资金监管，最大限度保障资金封闭管理）。

下一步，光大银行将以此项目成功落地为契机，总结推广工作经验，进一步贯彻落实9月26日中央政治局会议精神，以及9月29日全国保交房工作推进视频会议精神，在金融监管总局的指导下，努力配合各地专班解决保交房攻坚战推进中的各类问题，确保保交房攻坚战项目“白名单”应进尽进、贷款应贷尽贷，高效保障项目建设资金需求，助力完成年度保交房交付任务，促进房地产市场平稳健康发展。

(责编：董童、李源)

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