人民网北京10月25日电 （记者乔雪峰）记者从民航局获悉，今年以来，民航经济运行总体呈现“稳中有进、持续向好”的积极态势。特别是暑运期间，民航月度运输总周转量、客货运规模等更是连创历史新高。

数据显示，三季度民航全行业共完成运输总周转量403.5亿吨公里，旅客运输量2.0亿人次，货邮运输量231.5万吨，同比分别增长19.8%、12.3%、19.4%，运输生产稳中有进。

民航局相关负责人表示，前三季度，民航整体安全形势保持平稳，客运生产稳步增长，货运需求保持旺盛，运行效率持续提升，民航发展内生动力和服务国家战略能力进一步增强，行业高质量发展取得新的成效。

数据显示，三季度国内、国际航线分别完成运输总周转量266.4亿吨公里、137.1亿吨公里，同比分别增长8.9%、48.6%，民航月度运输总周转量在7月和8月分别突破130亿吨公里和140亿吨公里。

客运方面，市场需求总体保持旺盛，国际航线客运恢复超九成。三季度全行业旅客运输量同比增长12.3%，较2019年同期增长15.2%。其中，国内航线完成1.8亿人次，同比增长8.3%；国际航线完成1822.6万人次，同比增长78.0%。民航客运规模在暑运期间月度最高突破7000万人次。国际航空客运市场延续较快恢复态势，7月以来，我国航空公司运输国际旅客量连续三个月恢复至2019年同期的90%以上。

货运方面，市场需求总体持续走高，国际航线需求持续旺盛。三季度，全行业货邮运输量同比增长19.4%，较2019年同期增长19.6%。其中，国内航线完成136.4万吨，同比增长12.9%；国际航线完成95.2万吨，同比增长达到30.1%。值得一提的是，三季度民航货运市场呈现出“淡季不淡”的发展态势，货运规模在8月和9月连创月度历史新高，月度最高达到80万吨。

与此同时，三季度航班效率指标也显著回升，普遍超过2019年同期水平。截至三季度末，全行业运输飞机数量达到4352架，三季度飞机日利用率达到9.5小时，同比提高0.6小时，7月和8月行业飞机日利用率均超过2019年同期。全行业正班客座率和正班载运率分别为84.9%和72.8%，同比分别提高4.4和4.2个百分点，均超过2019年同期0.8个百分点。

此外，相关数据显示，今年9月，全行业完成运输总周转量126.6亿吨公里，同比增长18.3%，较2019年同期增长15.6%；完成旅客运输量5991.9万人次，同比增长12.0%，较2019年同期增长9.4%；完成货邮运输量80.0万吨，同比增长13.9%，较2019年同期增长15.9%。

(责编：乔业琼、高雷)

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