人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

稳中有进、持续向好 民航三季度运输规模创历史新高

2024年10月25日15:04 | 来源：人民网
小字号

人民网北京10月25日电 （记者乔雪峰）记者从民航局获悉，今年以来，民航经济运行总体呈现“稳中有进、持续向好”的积极态势。特别是暑运期间，民航月度运输总周转量、客货运规模等更是连创历史新高。

数据显示，三季度民航全行业共完成运输总周转量403.5亿吨公里，旅客运输量2.0亿人次，货邮运输量231.5万吨，同比分别增长19.8%、12.3%、19.4%，运输生产稳中有进。

民航局相关负责人表示，前三季度，民航整体安全形势保持平稳，客运生产稳步增长，货运需求保持旺盛，运行效率持续提升，民航发展内生动力和服务国家战略能力进一步增强，行业高质量发展取得新的成效。

数据显示，三季度国内、国际航线分别完成运输总周转量266.4亿吨公里、137.1亿吨公里，同比分别增长8.9%、48.6%，民航月度运输总周转量在7月和8月分别突破130亿吨公里和140亿吨公里。

客运方面，市场需求总体保持旺盛，国际航线客运恢复超九成。三季度全行业旅客运输量同比增长12.3%，较2019年同期增长15.2%。其中，国内航线完成1.8亿人次，同比增长8.3%；国际航线完成1822.6万人次，同比增长78.0%。民航客运规模在暑运期间月度最高突破7000万人次。国际航空客运市场延续较快恢复态势，7月以来，我国航空公司运输国际旅客量连续三个月恢复至2019年同期的90%以上。

货运方面，市场需求总体持续走高，国际航线需求持续旺盛。三季度，全行业货邮运输量同比增长19.4%，较2019年同期增长19.6%。其中，国内航线完成136.4万吨，同比增长12.9%；国际航线完成95.2万吨，同比增长达到30.1%。值得一提的是，三季度民航货运市场呈现出“淡季不淡”的发展态势，货运规模在8月和9月连创月度历史新高，月度最高达到80万吨。

与此同时，三季度航班效率指标也显著回升，普遍超过2019年同期水平。截至三季度末，全行业运输飞机数量达到4352架，三季度飞机日利用率达到9.5小时，同比提高0.6小时，7月和8月行业飞机日利用率均超过2019年同期。全行业正班客座率和正班载运率分别为84.9%和72.8%，同比分别提高4.4和4.2个百分点，均超过2019年同期0.8个百分点。

此外，相关数据显示，今年9月，全行业完成运输总周转量126.6亿吨公里，同比增长18.3%，较2019年同期增长15.6%；完成旅客运输量5991.9万人次，同比增长12.0%，较2019年同期增长9.4%；完成货邮运输量80.0万吨，同比增长13.9%，较2019年同期增长15.9%。 

(责编：乔业琼、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
图解：2024年世界互联网大会乌镇峰会亮点抢“鲜”看
　　
2024年全国住房城乡建设行业职业技能大赛决赛将启
　　人民网北京10月25日电 （记者王仁宏）据住房城乡建设部消息，2024年10月27至28日，2024年全国住房城乡建设行业职业技能大赛决赛将于合肥市举办。本届大赛以“技能铸铁军，匠心建好房”为主题，旨在大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，加快打造爱党报国、敬业奉献、技艺精湛、素质优良的高技能人才队伍，助力住房城乡建设事业高质量发展。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部