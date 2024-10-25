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交通银行亮相Sibos 2024年会

2024年10月25日15:53 | 来源：中国网财经
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原标题：交通银行亮相Sibos年会

近日，2024年Swift国际银行业运营大会（以下简称“Sibos年会”）在北京举办。交通银行继2023年参展后再次作为重要参展商亮相Sibos 2024。期间，交通银行行长张宝江参加了北京市政府组织的投资北京全球金融服务网络体系启动会。

Sibos年会作为金融行业标志性年度国际会议，是全球金融同业交流合作、业务拓展和形象展示的重要平台。大会期间，交通银行与来自全球的金融机构，围绕“未来金融，协同互联”大会主题，深入探讨数字货币、贸易融资、现金管理、跨境金融等业务领域的交流与合作。在关于提升终端客户跨境支付体验的分论坛上，交行代表围绕跨境支付产品创新应用、深化跨境业务交流与合作等话题分享了实践经验和成果。

本届年会，交行展台以“万物交通 智联未来”为主题，“交行蓝”的色调与跳动的字符等装饰元素，使展台形象颇具科技感。展出的“云上交行”、数字人民币硬钱包等特色产品和服务，充分展示了交行以“数智新金融”践行金融为民的创新实践成果。展台不定期举行古筝、二胡等民乐演奏以及书法表演，乐声悠扬、翰墨飘香，吸引了不少境内外观展者前来“打卡”，感受中国传统文化的魅力。

交行将以此次参展为契机，进一步加强与国际同业的交流与合作，共享开放发展新机遇，共谱合作共赢新篇章。

(责编：董童、李源)
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