人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

民航三季度运输规模创历史新高

2024年10月25日18:29 | 来源：新华网
小字号

新华社北京10月25日电（记者王聿昊）记者25日从中国民航局获悉，今年三季度，民航全行业完成运输总周转量403.5亿吨公里，旅客运输量2亿人次，货邮运输量231.5万吨，同比分别增长19.8%、12.3%、19.4%，运输规模创历史新高。

客运方面，三季度民航国内航线旅客运输量1.8亿人次，同比增长8.3%；国际航线旅客运输量1822.6万人次，同比增长78%。国际航空客运市场延续较快恢复态势，7月以来，我国航空公司运输国际旅客量连续三个月恢复至2019年同期的90%以上。

货运方面，市场需求总体持续走高，国际航线需求持续旺盛。三季度国内航线货邮运输量136.4万吨，同比增长12.9%；国际航线货邮运输量95.2万吨，同比增长30.1%。

航班效率指标呈现显著回升态势。截至三季度末，民航运输飞机达到4352架。三季度全行业飞机日利用率达到9.5小时，同比提高0.6小时，正班客座率和正班载运率分别为84.9%和72.8%，同比分别提高4.4%和4.2%。

民航局相关负责人表示，前三季度民航整体安全形势保持平稳，客运生产稳步增长，货运需求持续旺盛，运行效率持续提升，民航发展内生动力和服务国家战略能力进一步增强。

(责编：卫嘉、白宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
通用人工智能大型社会模拟器发布
　　人民网北京10月25日电 （记者赵竹青）10月25日，由北京大学武汉人工智能研究院与武汉东湖高新区国家智能社会治理实验综合基地共同打造的“大型社会模拟器1.0”在武汉发布。 北京大学武汉人工智能研究院首席科学家、北京通用人工智能研究院院长朱松纯介绍，“大型社会模拟器1.0”是全球首个服务社会治理的通用人工智能模拟器平台，能够在3D建模的仿真环境中演练海量智能体交互，实现从个体行为到整体城市运行的多层次复杂系统模拟和群体智能涌现，通过精准推演完整、动态、迭代的社会发展全过程，建构智能社会治理新范式。…
全国中小微企业资金流信用信息共享平台10月25日上线试运行
　　人民网北京10月25日电 （记者罗知之）今日，中国人民银行召开全国中小微企业资金流信用信息共享平台（以下简称资金流信息平台）上线试运行工作会议。 会议指出，建设资金流信息平台是建立完善中小微企业信用信息互联互通机制，探索银行资金流信用信息共享应用，做好金融“五篇大文章”，进一步支持信贷资金精准直达中小微企业的积极探索和全新实践。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部