新华社北京10月25日电（记者王聿昊）记者25日从中国民航局获悉，今年三季度，民航全行业完成运输总周转量403.5亿吨公里，旅客运输量2亿人次，货邮运输量231.5万吨，同比分别增长19.8%、12.3%、19.4%，运输规模创历史新高。

客运方面，三季度民航国内航线旅客运输量1.8亿人次，同比增长8.3%；国际航线旅客运输量1822.6万人次，同比增长78%。国际航空客运市场延续较快恢复态势，7月以来，我国航空公司运输国际旅客量连续三个月恢复至2019年同期的90%以上。

货运方面，市场需求总体持续走高，国际航线需求持续旺盛。三季度国内航线货邮运输量136.4万吨，同比增长12.9%；国际航线货邮运输量95.2万吨，同比增长30.1%。

航班效率指标呈现显著回升态势。截至三季度末，民航运输飞机达到4352架。三季度全行业飞机日利用率达到9.5小时，同比提高0.6小时，正班客座率和正班载运率分别为84.9%和72.8%，同比分别提高4.4%和4.2%。

民航局相关负责人表示，前三季度民航整体安全形势保持平稳，客运生产稳步增长，货运需求持续旺盛，运行效率持续提升，民航发展内生动力和服务国家战略能力进一步增强。

(责编：卫嘉、白宇)

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