新华社北京10月25日电（记者谢希瑶）记者25日从商务部获悉，商务部部长王文涛当天应约与欧盟委员会执行副主席兼贸易委员东布罗夫斯基斯视频会谈，双方明确了继续将价格承诺作为欧盟对华电动汽车反补贴案的解决途径，并对下一步磋商方向作出指导。

双方在会谈中就欧盟对华电动汽车反补贴案进行了专业、务实、坦诚、建设性的交流。双方回顾了前一阶段磋商的进展，重申了通过对话解决分歧的政治意愿。王文涛提出，下一阶段价格承诺磋商应在相互照顾核心关切的基础上，按照“务实、平衡”的原则进行磋商，兼顾协议效力和企业核心利益；在相互信任的基础上，建立价格承诺执行和监管的双边沟通机制。

王文涛指出，中欧各界对妥善处理该案都有强烈呼声和很高期待。9月20日以来，双方就价格承诺方案进行了密集磋商，通过双方艰苦努力，一些方面取得积极进展，但在事关中欧业界核心关切的问题上仍存重大分歧。中方将坚定不移地维护企业的合法权益，希望双方在前一阶段磋商基础上共同继续推进磋商，尽快取得实质性突破，切实回应中欧各界期待，维护中欧产业共同利益和中欧经贸互利合作大局。

欧方就价格承诺方案提出具体建议，并提议双方技术团队就此进行视频磋商。中方同意立即启动下一阶段磋商，并欢迎欧方团队尽快来华。

双方还就中国对欧盟相关白兰地、猪肉和乳制品等产品发起的贸易救济调查交换了意见。中方强调上述案件系应中国国内产业申请发起，符合世贸组织规则和中国法律规定，中方将继续依法依规开展调查，并充分保障各方合法权益。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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