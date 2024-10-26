前三季度农业生产形势如何？农民增收如何发力？宜居宜业和美乡村建设进展如何？农业农村部有关负责人在25日国新办举行的新闻发布会上进行了回应。

粮食产量今年预计突破1.4万亿斤

国新办发布会数据显示，今年夏粮早稻丰收到手，夏粮产量2995.6亿斤，比上年增加72.5亿斤；早稻产量563.5亿斤，保持稳定。截至10月24日秋粮收获进度达82.5%，是一个丰收季。

农业农村部副部长张兴旺表示，我国粮食产量在连续9年稳定在1.3万亿斤以上的基础上，今年预计将首次突破1.4万亿斤。“菜篮子”产品供应充裕，前三季度猪牛羊禽肉产量7044万吨，国内水产品产量增长4.5%，蔬菜水果品类丰富、供给充足。

张兴旺说，今年我国粮食生产总体顺利，虽然局部气象灾害比较重，但从全国面上看，农业灾情是近几年较轻的一年。从各地反映和专家测产情况看，绝大多数省份是增产的，个别省份地区因灾减产，算大账秋粮增产明显。

据介绍，今年中央财政加大对粮食生产支持力度，三大主粮完全成本保险和种植收入保险实现了全覆盖，提高了小麦、早籼稻最低收购价。各地调整种植结构、发展间作套种，秋粮面积稳中有增，并落实适当增密、提高播种质量、水肥一体化、“一喷多促”等关键措施，促进大面积均衡增产。

农业农村部总农艺师潘文博表示，以增密度为切入点，亩均株数不断增加；以整建制为着力点，带动均衡增产。比如玉米单产提升整建制推进县亩株数，少的增加100株，多的增加300至400株；小麦整建制推进县亩产较上年提高了5.1%左右，带动小麦平均亩产提高10公斤左右。

“虽然稻谷、小麦供需状况还是比较好的，但是我们玉米产需的缺口还比较大，大豆仍然主要依靠进口。”张兴旺说，全国粮食供需处于紧平衡状态，没有发生实质性变化，确保粮食稳定安全供给的弦一刻也不能放松。

多措并举维护农民种植养殖收益

当下，全国各地秋粮陆续丰收上市。粮食能否卖个好价钱，事关农民收益和种粮积极性。

农业农村部党组成员李敬辉表示，将紧盯秋粮购销动态，积极配合有关部门，抓好秋粮政策性收储、市场化收购及购销市场调控，保障种粮农民收益。

10月中下旬，河南和江苏省内符合条件的地区已启动中晚稻托市收购；近期，中储粮在黑龙江等主产区也启动新季玉米储备收购；大豆加工补助、储备收购等政策正在加快推进，并将适时出台……李敬辉表示，将切实做好托市收购和储备收购。

秋粮购销，需要加强服务保障。李敬辉介绍，将协调强化仓容、资金、运力等要素保障，优化为企服务，多措并举引导各类主体入市收粮；将健全完善粮食收购相关协调机制，强化央地、部门、区域间协同联动。

近期，肉牛奶牛生产形势是养殖场户关注的话题。农业农村部9月底会同国家发展改革委等多部门出台关于促进肉牛奶牛生产稳定发展的通知，明确了一揽子政策措施，内蒙古、新疆等主产省份出台养殖补贴、生鲜乳喷粉补贴等政策，缓解生产困难局面。

“近期经过多方的努力，养殖亏损的情况有所减轻。”张兴旺说，将通过引导养殖场户科学调整牛群结构、提高母牛种用性能和繁殖效率、强化饲草料供应保障、强化技术指导服务等方式，帮助节本、提质、增效。

乡村全面振兴取得新进展

产业振兴是乡村振兴的重中之重。

“832个脱贫县每个县都培育形成了优势突出、带贫益贫能力较强、发展潜力较大的特色主导产业。”农业农村部党组成员夏更生说，脱贫人口通过订单生产、股份合作、消费帮扶等方式分享更多的产业增值收益。

他介绍说，中央财政衔接资金用于产业发展的比例逐年提高，现在已达到60%以上。脱贫地区和脱贫群众的内生动力、发展能力进一步增强。

据了解，前三季度全国乡村产业融合发展取得积极成效。农产品加工业效益改善，新产业新业态蓬勃发展，乡村旅游市场供需两旺。

宜居宜业和美乡村建设，事关农民群众的获得感、幸福感、安全感。

发布会数据显示，我国农村人居环境持续改善，农村卫生厕所普及率达到75%左右，生活垃圾进行收运处理的行政村比例稳定在90%以上。农村公共设施建设得到加强，教育、医疗、养老服务水平稳步提升，乡村治理效能不断增强。

同时，重点领域改革稳步推进，在安徽、湖南、广西启动第二轮土地承包到期后再延长30年整省试点，新型农业经营主体发展壮大。

张兴旺表示，下一步，农业农村部将有效落实存量政策，抓紧谋划推出增量政策，千方百计推动农业增效益、农民增收入、农村增活力，全面完成农业农村经济发展年度任务，为实现全年经济社会发展预期目标作出积极贡献。（新华社记者于文静、魏弘毅、胡旭）

(责编：王仁宏、申佳平)

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