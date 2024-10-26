超1500亿元！一揽子失业保险政策援企稳岗
1.8亿多户经营主体是中国经济的重要基石，承载着数亿人的就业创业，是稳住就业基本盘的关键。
人力资源社会保障部10月25日发布的数据显示，今年1月至9月，降费率、返保费、发补贴等一揽子组合式失业保险援企稳岗政策，已向企业释放红利超1500亿元，持续惠企业、强信心。
2024年9月28日，众多求职者参加在海口市举办的招聘会。新华社记者 蒲晓旭 摄
2024年4月，人力资源社会保障部等三部门下发通知，明确将降低失业保险费率至1%的政策延续至2025年底，对不裁员少裁员的参保企业继续实施稳岗返还政策至2024年底。
“人社部门持续优化经办服务，推动一揽子援企稳岗政策落地见效。”人力资源社会保障部失业保险司副司长刘鹏介绍，在降费率方面，1月至9月共减收企业失业保险费1309亿元，切实降低了企业用工成本。
实施稳岗返还政策方面，符合条件的中小微企业、大型企业最高可获得上年度缴纳失业保险费60%、30%的资金返还。社会团体、基金会、社会服务机构、律师事务所、会计师事务所、以单位形式参保的个体工商户参照实施。
2024年10月23日，河南省上蔡县一家制鞋企业，员工正在生产线工作。新华社记者 朱祥 摄
“这项政策主要为了激励企业稳定用工。”刘鹏说，各地利用后台数据比对确定符合条件的企业，通过“免申请即享受”的方式，缩短资金发放时限。1月至9月已向266万户企业发放稳岗资金204亿元，惠及职工5605万人。
“今年还扩大了稳岗返还资金的使用范围，在现行职工生活补助、缴纳社会保险费、转岗培训、技能提升培训等稳定就业岗位支出的基础上，新增降低生产经营成本支出，进一步支持企业发展。”刘鹏表示。
为精准支持青年就业，今年以来，对招用毕业年度及离校两年内未就业高校毕业生、16至24岁登记失业青年，签订劳动合同并按规定为其缴纳社保的企业，按每招用1人最高1500元的标准发放一次性扩岗补助。今年以来人社部门已向企业发放9亿元扩岗补助，惠及62万名青年。
一项项有含金量的失业保险支持举措，让企业纾难题、强信心，为劳动者兜底线、增福祉。
2024年5月28日，河北邢台威力汽车零部件有限公司在进行技能培训。新华社记者 王晓 摄
今年以来，人社部门对参保缴费满1年、取得职业资格证书或职业技能等级证书的在职职工、领取失业保险金人员，分别按照最高1000元、1500元、2000元的标准发放技能提升补贴。1月至9月，共有219万劳动者获得36亿元补贴。
此外，各地持续畅通失业保险待遇申领，向符合条件的753万失业人员发放失业保险金、代缴基本医疗保险和生育保险费、价格临时补贴等失业保险待遇864亿元。
截至9月底，全国失业保险参保人数为2.45亿人。“下一步，我们将继续抓好援企稳岗政策落实，会同有关部门抓紧研究到期的阶段性政策后续安排。”刘鹏说。
随着政策红利持续释放，积极因素进一步累积增多，一个个经济细胞将更快活起来，千行百业的就业态势将进一步向好。（新华社记者姜琳、黄垚）
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