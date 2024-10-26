24日，第三届北斗规模应用国际峰会在湖南株洲召开，会议期间，《北斗产业发展蓝皮书（2024年）》正式发布。蓝皮书显示，北斗系统服务及相关产品已输出到130余个国家。中国积极参与国际标准的制定工作，多项与北斗卫星导航系统相关的国际标准相继发布，为民航、搜救卫星、海事、移动通信等多个关键领域产业发展应用奠定坚实基础。

记者在峰会展览现场看到，一辆搭载北斗高精度定位能力的汽车正在智能驾驶，在北斗时空智能的指引下，定位精度达到厘米级。一旁展示的大屏上，这辆汽车的实时定位轨迹显示，按照既定轨迹成功画出了“8”字。工作人员介绍，这辆车上使用的是由千寻位置网络有限公司最新研发的时空智能“全球通”服务。

中国工程院院士刘经南说：“当前，中国已经与诸多国家在基础设施、现代农业等方面展开了应用北斗系统服务的合作。”刘经南认为，基于北斗系统服务的国际合作，可以助力全球南方的现代化进程。

天上建好，地面用好。北斗三号卫星系统总设计师林宝军提出，北斗不仅要满足需求，更要创造和引领需求。“要让全世界任何人在任何地方，都能够享受到来自中国的航天高科技的优势。”林宝军说。

蓝皮书提出，经过多年发展，中国北斗已成为世界一流的全球卫星导航系统。系统设计先进、前瞻性强；系统持续演进，进一步夯实时空基准泛在传递基础；服务多样，功能独具特色，有效支撑系统稳定运行和规模化应用。

此外，本次会议期间还发布了涉及车辆智能运管、应急减灾、自然资源综合管理、精准农业、智慧城市治理等场景的 “十大北斗应用场景典型案例”。（记者刘芳洲、白田田）

(责编：王仁宏、申佳平)

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