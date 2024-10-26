记者25日从青海省气象科研所获悉，由青海省气象科学研究所与泽库县气象局联合建设的土壤水分遥感地面校验场在泽库县建成，由此青海省首个多尺度嵌套的土壤水分遥感地面校验场全部建设完成。

据介绍，此次在黄南州泽库县境内建成18个大网格土壤水分站点，建设站点海拔高度为3580米至3750米，牧草长势较好，根系深度达10厘米至30厘米，设备探头安装深度分为5层，采用7公里×7公里的空间分辨率，与已建设完成的黄南州河南县大网格(7公里×7公里)、中网格(3公里×3公里)、小网格(1公里×1公里)土壤水分观测站点形成三种尺度嵌套的观测网络。

自2020年以来，项目建设团队在河南县及泽库县境内先后完成大、中、小网格三种尺度嵌套的土壤水分站点建设，共建设66个观测站点，其中大网格49个，中网格9个，小网格8个，可以满足不同分辨率卫星数据的校验需求。

青海省气象科研所工作人员表示，此次所建站点海拔高度在3500米至3800米之间，探头安装深度为0-5、10、20、40及80厘米，可为遥感精细化服务提供更好的科技支撑。观测数据均采用5分钟频率，高时空分辨率的观测数据结合不同卫星数据资料，开展升/降尺度土壤水分反演研究，提高不同尺度土壤水分遥感反演能力，加强土壤水分监测水平，为青海防灾减灾提供数据支撑。 (孙睿 金泉才)

(责编：王仁宏、申佳平)

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