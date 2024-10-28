昌校宇 方凌晨

原标题：个人养老金基金再扩容 新增6只产品

10月25日晚间，中国证券投资基金业协会发布的最新个人养老金基金名录和个人养老金基金销售机构名录显示，截至2024年9月30日，个人养老金基金数量达199只，个人养老金基金销售机构数量为51家。相较于今年二季度末，新增6只个人养老金基金，个人养老金基金销售机构的数量则无变化。

个人养老金基金产品持续上新。具体来看，易方达基金、平安基金、广发基金、国投瑞银基金、鑫元基金、景顺长城基金旗下各新增1只产品。

从产品类型上看，6只新增的个人养老金基金包含2只目标日期基金、4只目标风险基金，这两类基金可以满足投资者不同的养老需求。其中，目标日期基金是将养老投资与退休时间相结合，这类基金会设置一个目标日期，随着目标日期的临近逐步调整资产配置比例。目标风险基金则不会根据时间来调整资产配置比例，而是保持相对稳定的风险水平，如“积极型”“平衡型”“稳健型”“保守型”等，为不同风险偏好的投资者提供养老资产配置方案。

从各家公募机构管理的个人养老金基金数量来看，经过此次扩围，易方达基金管理的产品最多，达13只。此外，还有10家公募机构管理的产品均在5只以上。其中，华夏基金、广发基金、南方基金、中欧基金管理的个人养老金基金数量分别为12只、11只、10只、9只；汇添富基金、工银瑞信基金均管理8只产品；华安基金、嘉实基金、银华基金均管理7只产品；建信基金管理6只产品。

在平安证券看来，个人养老金基金产品直接参与权益市场投资，投资风险偏大，收益弹性也较大。根据规定，在未达到国家规定的领取条件前，个人养老金资金账户封闭运行，凸显长期投资、稳定配置的属性。公募机构具有较强的资产配置能力和权益投资能力，是资本市场成熟的专业机构投资者；同时，公募机构参与社保基金、基本养老金和年金业务较早，在养老金投资管理上具备专业投研优势，业务经验丰富，有能力进行精细化、多元化资产配置，助力个人养老金保值增值。

“个人养老金基金产品的不断扩围，体现了我国在多层次养老保障体系建设方面的成效显著。”南开大学金融发展研究院院长田利辉在接受《证券日报》记者采访时表示，作为个人养老金基金的管理人，接下来，公募机构需要加强投研能力建设、丰富产品线，以满足不同投资者的风险偏好和投资需求。同时，需要优化公募基金费率结构，降低投资者成本，进而提高个人养老金基金的吸引力。

不过，相较于个人养老金基金产品持续增加，个人养老金基金销售机构队伍则并未扩大。进一步对比数据发现，个人养老金基金销售机构已连续两个季度没有“添新”。截至2024年9月30日，个人养老金基金销售机构共有51家，包括19家商业银行、24家券商和8家独立基金销售机构。

“个人养老金基金销售机构在推动个人养老金业务发展中扮演着重要角色，需要加强合规经营、专业服务和拓展渠道。”田利辉建议，下一步，销售机构需要加强对个人养老金基金的了解，提供更专业的咨询服务，帮助投资者做出合适的投资选择；需要提供持续的服务支持，包括账户管理、投资跟踪和税务处理等，增强投资者的满意度和忠诚度；需要利用线上线下相结合的方式，提供便捷的个人养老金基金购买渠道，改善客户体验。

(责编：杨曦、陈键)

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