原标题：富乐之乡携手南孔圣地 “绵品出川”相遇“衢州有礼”—— 一场跨越山海的双向奔赴再谱东西协作新篇章

“这是我们自家果园种的果梅，得益于东西部协作的深入实施和衢江区的项目帮扶，不仅让我们的果梅产业焕发了新生，也为当地农户带来了实实在在的经济收益。”展区内，来自平武县的参展商热情地向前来购买的衢州市民介绍。

10月25日，以“绵阳品牌、中国品质，让世界爱上绵阳造”为主题的“绵品出川”衢州行活动在柯城区南湖恒太广场正式启幕。活动现场，60余家企业，250余种绵阳优质产品集中亮相，让衢州市民及游客近距离感受“绵阳造”的魅力与品质。

上午10时，展馆内人潮涌动，平武蜂蜜、圣迪乐鸡蛋、北川茶叶……琳琅满目的优质农产品，让衢州市民目不暇接。

衢州市民“畅购”绵阳

在美食品鉴互动区，现煮的肥肠，新出锅的绵阳米粉，吸引了大批市民前来品尝、选购。“早就听说江油肥肠、绵阳米粉好吃，今天终于有机会尝到了，味道果然名不虚传。”衢州市民在试吃后，纷纷对绵阳美食赞不绝口。

与此同时，互动区内的签到打卡、转盘抽奖等活动也丰富了市民及游客的体验，让他们在享受美食和购物乐趣的同时感受到了绵阳深厚的文化底蕴和蓬勃的创新活力。

不过，要说此次“绵品出川”衢州行活动中最具新意的，当属东西部协作分会场。与以往的“绵品出川”活动不同，本次活动特别搭建了北川、平武两个东西部协作分会场，全面展示绵阳与衢州两地开展东西部协作以来取得的丰硕成果。

青梅、蓝莓、车厘子……北川羌族自治县、平武县带来了农副产品、生态旅游产品等一系列产业发展新成果，现场市民纷纷品尝体验，并给予了高度评价。“北川的农特产品既有特色又品质上乘，我今天特意来买些回去，和家人朋友一起分享。”许多市民手里拎着大包小包，满载而归。

活动还采用了当下流行的直播带货方式，邀请衢州、绵阳两地的网络达人，对绵阳的优质产品进行宣传推广。这样一来，即便足不出户，衢州市民也能轻松畅购绵阳好物。

共赏绵阳文化之美

红色文化、三国蜀汉文化、文昌文化、李白文化……绵阳深厚的文化底蕴孕育出丰富多彩的“文化硕果”，也成为连接绵阳与衢州两地的文化纽带。

展区内，白马非遗活态展演、北川羌族歌舞展演等文化活动轮番上演，为现场观众带来一场场视听盛宴。羌族文创产品、白马人织花腰带、擀毡帽……独具特色的文化展品吸引众多衢州市民驻足观看。

“羌绣太美了”“第一次观看白马族非遗展演，涨知识了”“绵阳科技实力雄厚，没想到文化资源也如此富集”，看完展演后，市民们纷纷表示有机会一定要去绵阳，感受当地独特的民俗文化。

精彩远不止于此。“安州八景”剪纸、董氏扎染、蜀绣、草编、木雕……在7大特色区域展示区，多元文化交流交融，民族非遗星火闪耀，每一项技艺、每一项传承都令在场的市民游客惊叹、敬佩。

有美食，有文化，更有科技

作为中国科技城,科技创新是绵阳最鲜明的“底色”。这一特色不仅彰显了城市的活力与潜力，更为“绵阳造”品牌的茁壮成长提供了不竭的养分源泉，促使高新技术企业如雨后春笋般纷纷涌现。

活动现场，绵阳企业将自家最新“看家本领”带到衢州市民身边，让科技真正实现“零距离”。京东方智能屏，智能机器人，无人机等一大批高精尖科技创新成果，赚足了观众的目光。

展区内，长虹的“壁画+电视”成为人气超旺的打卡点，高颜值的设计和搭载智慧管家“云帆AI”，将科技与艺术完美融合。川酒新秀丰谷酒业带来的酒王、特曲等“低醉酒度”产品，引得市民纷纷驻足品尝。

此次活动深刻诠释了衢绵两地的深厚友谊，进一步深化了东西部协作成果，不仅为衢州带来了别样的民族文化和特色产品，也为“绵阳造”产品打响了知名度。

尤为值得一提的是，10月24日至25日，衢州市代表团专程前往绵阳进行深入的考察与对接工作，双方将深化协作机制，加强产业联动与文旅合作，共同推动对口协作取得更丰硕成果，开启区域协同发展新篇章。

目前，为期3天的“绵品出川”活动还在如火如荼地举办中，相信“绵品出川”必定会在衢州掀起新的风潮，助力“绵品”再次出圈。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经