原标题：合作签约 农业银行助力国家先进制造业集群发展

10月22日，2024产业投融资大会暨国家产融合作试点城市“一城一策”路演活动在山东青岛开幕。为推动先进制造业集群发展，会上，农业银行与广州市、佛山市、惠州市超高清视频和智能家电集群，南京市新型电力（智能电网）装备集群，广州市、深圳市、佛山市、东莞市智能装备集群，潍坊市动力装备集群等国家先进制造业集群分别签订《金融支持国家先进制造业集群合作备忘录》。根据备忘录，签约双方将在集群强链补链、优质企业发展、产业金融对接等方面进一步深化合作。

履行大行担当贯彻落实制造强国战略。农业银行认真贯彻落实制造强国战略，积极履行国有大行责任担当，立足金融服务实体经济主力银行定位，坚持将做好制造业金融服务作为支持实体经济的重要着力点。通过加强政策资源保障，推动金融服务模式和产品创新，积极支持制造业高端化、智能化、绿色化发展。截至6月末，制造业贷款余额超3.2万亿元，其中，制造业中长期贷款余额1.41万亿元，较上年末增加1990亿元，增速达16.4%。

强化创新引领赋能先进制造业加快发展。农业银行积极服务创新驱动发展战略，加大对先进制造业、战略性新兴产业的金融支持力度，支持企业创新能力提升和关键核心技术攻关。积极支持国家先进制造业集群发展，构建覆盖“政、银、企”的营销机制，制定“一群一策”金融服务方案，构建金融支持先进制造业集群发展的良好生态。与深圳新一代信息通信、上海集成电路、成渝电子信息、宁德动力电池、长沙工程机械集群等建立合作，融资支持均超百亿元。

服务重大项目促进产业区域布局不断优化。农业银行强化与工信部等部委战略合作，促进产业政策与金融服务协调联动，全面对接技术改造和设备更新再贷款备选项目，加快贷款投放，积极为制造业中长期项目、工业导向计划项目等提供融资支持。持续加强农业银行制造业重点客户库和重点项目库建设。积极支持国家重点战略区域产业协调发展，在重点区位设立高端制造业金融服务特色行、金融科技支行等32家特色专营机构，在长三角、京津冀、成渝等区域的制造业信贷投放规模位居同业前列，金融服务全面覆盖51个国家产融合作试点城市，精准对接试点城市清单企业融资需求。

农业银行将深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，全面推进制造业金融服务提质、扩量、增效，为助力制造强国建设、服务实体经济发展贡献更大金融力量。

(责编：董童、李源)

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