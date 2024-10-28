原标题：兴业银行召开支持小微企业融资协调工作机制动员部署会

近日，兴业银行组织召开专题动员部署会，传达学习贯彻金融监管总局、国家发展改革委支持小微企业融资协调工作机制动员部署会议精神，并对下阶段相关工作作出安排，进一步支持小微企业高质量发展，做好普惠金融大文章。

会议要求全行提高政治站位，充分认识到支持小微企业高质量发展，是稳定宏观经济大盘促进就业的现实需要，是推动经济转型升级的必然要求和走好中国特色金融之路的应有之义，在总、分行层面建立工作专班，主动对接各级政府协调机制，推动金融服务下沉到区县，为小微企业提供“准、快、惠”高效优质金融服务。要积极融入“千企万户大走访”活动，压实各方责任，推进协调机制工作落实落细，打通金融惠企利民“最后一公里”。要调动全行资源，强化组织保障，优化业务流程、开通绿色通道、落实尽职免责，激发基层敢贷、愿贷内生动力，确保工作取得实效。

近年来，兴业银行认真贯彻落实中央金融工作会议精神及监管要求，将普惠金融作为业务转型发展的“五大新赛道”之一，与“五篇大文章”融合推进，从考核指标、贷款定价、尽职免责等方面出台一系列激励措施，推动以服务小微企业为代表的普惠金融业务快速发展，近三年普惠金融资产规模增速均高于全行各项贷款增速和全国普惠贷款增速。

“增量扩面”的同时，兴业银行进一步降低小微企业综合融资成本，加强线上融资渠道推广，切实缓解小微企业融资难、融资贵问题。

该行将普惠型小微企业贷款定价补贴期限延长，提高中长期贷款比例，切实增强小微企业金融服务获得感，2024年1至9月，新发放的普惠型小微企业贷款利率同比下降34个百分点，为小微企业累计发放无还本续贷超800亿元，有效缓解2.5万户小微企业资金压力与转贷成本。该行聚焦“产品线上化、场景数字化”两条主线，持续打造“兴业普惠”线上品牌，丰富线上融资产品，有效提升小微企业融资便利性。截至今年9月末，该行普惠型小微企业贷款余额超5500亿元，服务小微企业客户超24万户。

(责编：曹淼、李源)

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