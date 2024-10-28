人民网北京10月28日电 （欧阳易佳）近日，由水利部农村水利水利司指导，中国水利水电科学研究院主办，中国水务投资集团有限公司、钱江水利开发股份有限公司承办的全国农村供水水质提升技术培训交流会在浙江舟山举行。与会代表围绕主题，探讨当前农村供水水质提升的热点问题，分享先进的技术与管理经验，并对行业未来发展趋势进行展望。

水利部农村水利水电司二级巡视员张学进认为，农村供水事关亿万民生福祉，强化农村供水水质保障是推动农村供水高质量发展的必然要求。“要借本次培训交流机会，深入学习借鉴浙江省舟山市农村供水水质保障的经验做法和具体举措，不断提升农村供水水质保障的能力和水平。”

中国水务党委副书记、总经理何刚信表示，中国水务先后在浙江、江苏、安徽、山东、湖南等地广泛拓展农村供水业务，争当农村供水事业发展的建设者、奋斗者和开拓者。全面推行农村供水“3+1”标准化建设和管护模式，持续提升农村供水保障能力和水平，不断增强农村群众的获得感、幸福感、安全感。

浙江省水利厅二级巡视员董福平认为，要以这次会议为契机，深入实施农村供水水质提升专项行动，进一步推进县域农村饮水安全标准化建设，助力浙江农村供水发展再上新台阶。

据悉，在会议展览环节，中国水务系统展示了农村供水的一体化解决方案，通过“千万工程”实践、“水务全产业链一体化投资运营”“乡镇供水PPP”等模式，彰显中国水务扎根农村供水、建设美丽乡村的央企担当。钱江水利采用展台、展车、宣传片、报告等多种形式，突出展示了标准化建设、专业化管护、数智化赋能、靶向化科研、一体化合作的“五位一体”核心能力。

(责编：王仁宏、吕骞)

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