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国产大型核电机组用大容量发电机断路器发布

2024年10月29日08:39 | 来源：科技日报
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原标题：国产大型核电机组用大容量发电机断路器发布

　　科技日报讯 （记者刘园园）记者10月25日获悉，190千安发电机断路器成套装置日前正式发布。这是我国首台百万千瓦以上核电机组用大容量发电机断路器。

　　据介绍，该产品由中国电气装备集团有限公司旗下中国西电西开电气有限公司（以下简称“西开电气”）自主研发，主要用于1000—1400兆瓦容量的大型核电机组，实现了大容量核电机组用重大装备的国产化，可解决AP1000、“华龙一号”等大型核电站对发电机断路器的紧迫需求，为我国大型核电站工程建设和运行服务提供自主可控的安全保障。

　　在当天举行的“国产大容量发电机断路器、刚性气体绝缘输电线路应用成果研讨会”上，西开电气还聚焦国产大容量发电机断路器、管道母线的技术成果，向业界推介了200—1400兆瓦发电机组用大容量发电机断路器成套装置、电气制动开关成套装置、抽水蓄能机组成套开关设备、燃气机组用发电机断路器成套装置以及252—1100千伏系列刚性气体绝缘输电线路（GIL）解决方案。

　　作为中国电气装备集团有限公司所属中国西电的核心子企业，西开电气自主研发制造的大容量发电机断路器系列产品广泛应用于水电、火电、核电、燃机和抽水蓄能电站。“西开电气聚焦前沿技术，加速成果转化攻破‘卡脖子’技术难题，研发出一系列达到国际顶尖水平的创新产品和技术，填补了多项国内外技术空白，夯实了电气装备‘国家队’的基石。”中国西电党委常委、副总经理谢庆峰说。

　　“在全球化的背景下，我国电力装备行业面临着激烈的市场竞争。未来我们应依托工程建设，加强交流合作，带动国内骨干制造厂硬件条件和软实力的大幅提升，形成我国高端电力设备的自主研发和生产能力。”全球能源互联网发展合作组织副主席刘泽洪说，只有在电力建设中更多、更广泛地使用国产先进设备，才能推进电力装备领域高端核心技术和装备的自主可控，从而出现更多类似“大容量发电机断路器”这样技术先进、填补国内空白的产品，实现我国电力设备整体技术水平的突破和超越。

(责编：杨曦、陈键)
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