原标题：下实功、出实招、求实效丨光大银行推动房地产融资协调机制工作提质增效再上新台阶

近期，中共中央政治局召开会议，要求促进房地产市场“止跌回稳”，加大“白名单”项目贷款投放力度。金融监管总局等相关部委密集召开会议，迅速做出系列部署，推出有助于房地产市场平稳健康发展的一揽子金融增量政策，要求加大“白名单”项目把关、推送、问题修复以及贷款投放力度，切实满足房地产项目合理融资需求，做到合格项目“应进尽进”，已审贷款“应贷尽贷”，资金拨付“能早尽早”。

光大银行坚决贯彻落实中央政治局会议精神，抓细抓实金融监管总局关于房地产融资协调机制的各项工作部署。在监管部门提出加快“白名单”项目投放的要求后，光大银行总行党委第一时间召开全行专班会议传达监管要求、部署落实举措，强调全行要在前期取得良好工作成效的基础上，继续保持不停步、不松劲、不懈怠的状态，坚持干字当头、抢抓时间窗口，下实功、出实招、求实效，加快“白名单”项目贷款投放，具体工作上突出“四个更加”，推动融资协调机制和保交房工作再上新台阶。

思路方法更加体系化

光大银行紧紧锚定金融监管总局的工作要求，抓住当前全行融资协调机制和保交房工作的主要矛盾和矛盾的主要方面，将定量指标、定性要求有机结合，创新提出构建融资协调机制和保交房工作“832”指标体系和“5+5”方法体系。其中，“832”指标体系包括审批金额和投放率等8项融资协调机制和保交房项目的定量指标、3项监管部门要求的时间节点指标、2项应注意避免的负向指标；“5+5”方法体系包括要求分行一把手带队做好当地专班拜访和项目对接等5项分行必做动作，以及落实差异化审批绿色通道等5项工作保障措施。

“光大银行提出构建融资协调机制工作的两个体系，是适应当前房地产融资协调机制工作新形势、满足监管新要求的务实举措，既部署‘过河任务’，又解决‘桥和船’的问题，为全行进一步理清了工作思路、明确了工作方向、突出了工作重心。”光大银行房地产业务相关负责人表示。

“白名单”项目投放更加有力

光大银行坚持总分联动、加强调度、分类施策，狠抓“白名单”投放工作。总行层面，建立分行、项目、保交房项目三个维度的明细台账，对工作进度滞后项目和重点项目，一对一进行督导。同时，建立前中后台会商机制，加强调度和专人盯守，“一事一议”帮助分行加快放款进度。分行层面，建立过程管理台账，对白名单项目对接、受理、审批、投放、反馈、建设进度、放款条件等进行全过程全方位的监测，分行一把手每周亲自调度。在依法合规、风险可控前提下努力打通投放堵点，对已批项目按照房企实际用款需求、放款条件落实情况、施工进度等多种情况，建立有针对性的策略，对已审批通过的项目及时放款，避免“项目等钱”。

“光大银行在总分行建立了不同管理维度的调度台账。总行台账着眼于‘全行一盘棋’，紧紧盯住重点指标和关键项目，确保完成监管要求的各项任务指标；分行台账聚焦在项目的闭环管理，做好项目全过程的对接、服务和反馈。同时，针对已批项目的不同情况分类施策。这一系列举措有助于加快协调机制工作高效运转、加大‘白名单’项目的投放力度。”光大银行房地产业务相关负责人介绍，在这一模式的支持下，截至10月28日，光大银行对已批“白名单”项目的投放率超60%，较9月下旬提升10个百分点。其中，纳入“白名单”的保交房项目投放率近80%。

决策链条更加高效

光大银行前期针对融资协调机制项目，建立审查审批“三个差异化”的绿色通道，在受理、审查、审批三个环节全力加快审批进度，在实际运用中取得良好成效，保障了“白名单”项目的高效审批。近期，为落实金融监管总局要求，光大银行进一步扩大了“白名单”项目授权，缩短决策链条，支持“白名单”项目“快审快贷”。

尽职免责更加细化

在近期国新办新闻发布会上，国家金融监管总局提出“商品住房项目全部纳入‘白名单’、优化贷款资金拨付方式，做到‘能早尽早’”等新举措。为进一步适应新的“白名单”运作模式，打消基层人员工作顾虑，营造“敢贷、愿贷”氛围，光大银行进一步修订细化年初制定的融资协调机制尽职免责实施细则，进一步细化适用范围和尽职免责要求。

“金融监管总局推动对融资协调机制进一步优化，这就要求银行的尽职免责制度也要做及时调整，打消参与融资协调机制信贷人员的顾虑，明晰业务合规标准，便于一线人员对照操作、顺畅推进。”光大银行房地产业务相关负责人强调。

“下一步，光大银行将在金融监管总局指导下，紧紧抓住当前做好房地产工作的重要机遇期，进一步增强做好房地产融资协调机制和保交房工作的责任感和紧迫感，积极配合各地专班做好协调机制‘扩围增效’、资金拨付‘能早尽早’等相关工作，以实实在在的工作成效，有力促进房地产市场止跌回稳，保持房地产市场平稳健康发展。”光大银行房地产业务相关负责人表示。

(责编：董童、李源)

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