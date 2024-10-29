原标题：新机遇，新作为，广发银行金融为民显担当

2024年是新中国成立75周年，也是中国人寿建司75周年。与国同生共荣的中国人寿，见证并参与了新中国日新月异的发展。今年以来，中国人寿集团成员单位广发银行深入贯彻落实中央金融工作会议精神和党中央决策部署，积极践行“以人民为中心”的发展理念，挖掘拓宽渠道建设，推动产品升级创新，不断满足广大人民群众多样化、特色化的消费金融需求。在全面推进民生社会事业发展、促进消费稳定增长、响应国家“以旧换新”决策部署、践行新市民金融服务等重点领域，把握新机遇，展现新作为。

新转变，刚需和改善型住房信贷投放更均衡。广发银行积极响应落实国家发布的最新房地产政策，适应房地产市场供求关系的新变化，加大二手房贷款业务的投放力度，助力提振住房消费。在刚需和改善型住房融资需求的支持上，广发银行及时优化住房按揭贷款产品政策及审查审批指引，因城施策贯彻差异化住房信贷政策，运用科技赋能，实现客户线上签署贷款合同、贷款借据，为客户提供更加便捷、高效的办理体验。

新升级，优享贷2.0拳头产品服务更灵活。广发银行焕新升级消费贷款产品——优享贷2.0方案，在消费贷领域创新推出本金休假还款方式，相对“按月付息一次性还本”的还款方式，客户可按照“先还息、后等额”方式组合还款，减轻最后一次性还本的压力，有效降低客户还款压力。同时，优享贷2.0方案由单笔额度贷款升级为循环额度贷款，支持随借随还，用款更灵活，审批环节更加智能化，支持自动审批和随时随地审批。广发银行在广州、杭州、上海、深圳、南京、东莞等30多个地区上线优享贷自动审批，在全行上线随申贷移动审批功能，将优享贷审批环节拓展到手机端，支持随时随地审批，客户流程体验明显改善。

新布局，支持新能源国家重点领域更聚焦。广发银行聚焦绿色金融大文章，积极响应国家“以旧换新”重大决策部署。为适应汽车行业新能源化、智能化及直销化转型趋势，广发银行推出了“互联网+”产品特色的新能源车贷，为主机厂、经销商及门店提供智能营销解决方案。该产品将汽车销售全流程智能化数字化，打造全线上无纸化新能源汽车金融产品，实现分秒级贷款审批体验和绿色低碳运营，为绿色金融的实践提供了新的范例，也成为银行服务实体经济，助力经济实现高质量发展的一个样本。目前，广发银行已服务近20家新能源品牌，其中包括问界、理想、蔚来等。通过数字化系统对接赋能新能源汽车主机厂，实现全流程数字化，“微车贷”在提升产品服务效率和促进新能源绿色消费方面取得显著的成果，为汽车消费者提供了贴心的金融产品优质体验，主流程只需4步，平均15分钟内即可完成。通过全流程线上化、全环节无纸化、全天候服务式的模式，为汽车消费者提供更便捷、更高效、更可靠的绿色金融服务，满足传统品牌线上化服务、新势力品牌直营化获客需求。

新服务，新市民信贷服务专案落地更全面。2024年广发银行实现专案全覆盖，全国47家分行落地新市民信贷专案，针对进城务工人员、自主创业人员、大中专毕业生、城市移民等新市民客群推出信贷服务方案，持续加大新市民信贷领域的服务力度。截至2024年8月末，广发银行新市民信贷专案投放1.3亿元，较年初增幅513%。

下一步，广发银行将继续积极响应国家对“促进消费稳定增长”具体部署，持续支持新型消费、数字消费、绿色消费等，在金融强国建设的道路上越走越宽。

(责编：董童、李源)

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