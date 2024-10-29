原标题：“绵品出川”衢州行活动圆满收官，衢州—绵阳东西部协作结硕果

10月27日，为期3天的“绵品出川”衢州行活动在浙江省衢州市收官。活动期间，来自不同领域的“绵阳造”好物，在创新绵阳的蓬勃律动之上，释放出旺盛的生命力，掀起一波又一波消费和签约热潮。据统计，现场销售及签订购销协议金额1.13亿元。

此次活动不仅展示了绵阳丰富的产品资源和深厚的文化底蕴，也见证了“衢绵”两地深厚友谊和紧密合作的崭新成果，为推动区域经济发展注入了强劲动力。

跨越千里的“双向奔赴”

“绵品出川”衢州行活动，是绵阳市积极响应国家东西部协作战略的重要举措，也是深化浙川合作、推动绵阳与衢州两地交流合作的重要桥梁。活动自启动以来，受到了两地政府和社会各界的广泛关注与积极参与。

活动期间，绵阳精心挑选了众多优质产品，涵盖了食品、农产品、家电消费品等多个领域，通过展览展示、现场品鉴、直播带货等多种形式，向衢州乃至整个长三角地区的消费者展示了绵阳产品的独特魅力和卓越品质。同时，绵阳还组织了一系列文化交流活动，让衢州人民深切感受到了绵阳深厚的文化底蕴和独特的城市魅力。

在东西协作方面，绵阳精心组织搭建北川、平武两个东西部协作分会场，生动展现了平武和北川少数民族的特色风情以及东西部协作的显著成效。城市宣传展示、美食品尝、文化体验……通过两个分会场，衢州市民在绵阳的好山、好水、好故事中，品尝地道的绵阳美食，进一步促进了东西部之间的交流与融合。

同时，绵阳积极搭建渠道，引导绵阳商（协）会、企业充分利用浙川合作、衢绵合作的机制优势，积极参与东部地区经贸交流活动，不断深化对接合作。在本次活动中，绵阳与衢州两地企业签订多项合作协议，涉及农产品销售、文化旅游、产业投资等多个领域。这些协议的签订，不仅为两地企业搭建了互利共赢的合作平台，也为推动两地经济社会发展注入了新的活力。

此外，活动还促进了两地人才、技术、信息等要素的流动与共享，为深化东西协作、推动区域协调发展提供了有力支撑。可以说，“绵品出川”衢州行活动，不仅是一次产品的展示与推广，更是践行“绵衢”两地东西部协作战略，推动区域协调发展的生动体现。

绵阳好物实力圈粉，品牌、市场双丰收

此次“绵品出川”衢州行活动在宣传和推广方面取得了显著成效，绵阳产品的知名度和美誉度得到了大幅提升。活动期间，通过线上线下相结合、传统媒体与新媒体相结合等方式，多维度提升“绵品出川”传播质效、全方位展示绵阳城市和品牌形象。

在线上方面，活动充分运用央视网矩阵传播优势，通过直播带货、短视频宣传等多种形式，吸引了大量网友的关注和参与。据统计，活动期间共有百余家媒体对活动进行报道，相关话题的阅读量超1亿人次，点赞、转发量均达到了2500万次以上。同时，在上海、杭州、南京等城市核心商圈、城市广场、交通枢纽等多元化场景地标大屏轮番滚动宣介“绵品出川”衢州行活动，覆盖车人流超900万。

在线下方面，活动通过展览展示、现场品鉴等形式，让消费者直观感受到了绵阳产品的独特魅力和卓越品质，深切体会到其背后蕴含的创新精神与匠心独运。

不仅如此，活动还带动了绵阳旅游、文化等相关产业的发展。羌族刺绣，平武剪纸、梓潼年画、白马藏族舞蹈、编织花腰带、擀制毡帽……多姿多彩的特色文化，激起了衢州人民探索追寻之意，有效推动了绵阳文旅走进衢州、走向浙江，为绵阳旅游业的发展注入了新的活力。

央地联动，推动“绵品出川”品牌升级

米粉的香气、蓝莓酒的醇香，一场浓郁的“川味”展销让衢州市民不出远门就感受到了四川风情。而这背后，离不开央视网在全流程策划、传播上的鼎力支持。

活动期间，央视财经频道第一时间播出《绵品出川，相遇衢州有礼》，将“绵阳造”的独特魅力呈现给全国观众。该节目讲述了绵阳品牌背后的故事，展现了衢州市民热情参与“绵品出川”活动盛况。可以说，“绵品出川”不仅是一次产品推广活动，更是一次全民共享的绵阳文化、感受绵阳科技、享受绵阳美食的消费新体验。

此次“绵品出川”衢州行活动是央地合作的又一成功范例。活动中，绵阳的特色产品与央视网的传播资源实现深度融合，地方的“川味”搭上央媒的“流量快车”，不仅让展台上的产品广受瞩目，也让衢州人深刻感受到“绵阳造”的独特韵味。

事实上，这不是绵阳与央视网的首次合作。近年来，央视网与绵阳在多个层面、领域展开了深度合作，尤其是在文化旅游方面早已积累了丰富的经验。通过一系列的合作、一系列的活动，央视网以内容策划、传播资源的优势，为绵阳的文化和文旅品牌注入了“加速度”，不仅让当地品牌深入人心，也为“绵品出川”这样的产业推广活动积累了强大的传播经验。

一笔笔订单签约，一场场火爆采购……“绵品出川”早已不是一个简单的市场拓展计划，更是一项深层次的文化交流与融合工程。通过此次活动，绵阳不仅向外界展示了自身的“硬实力”与文化魅力，也在与衢州的互动中汲取营养，丰富自身发展，共创互利共赢的美好未来。

展会落幕，并不意味着散场，属于绵阳的故事，还将继续。未来，将有更多的绵阳好物畅达全球，互通往来。

(责编：董童、李源)

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