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我国将构建智能工厂梯度培育体系

2024年10月29日17:09 | 来源：新华网
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　　新华社北京10月29日电（记者张晓洁、张辛欣）记者29日从工业和信息化部获悉，工业和信息化部等六部门日前联合印发通知，部署开展2024年度智能工厂梯度培育行动，明确将构建智能工厂梯度培育体系，分基础级、先进级、卓越级和领航级四个层级开展智能工厂梯度培育。

　　通知指出，鼓励制造业企业对照基础级智能工厂要素条件开展自建自评；省级工业和信息化主管部门联合相关部门制定本地区、有关中央企业制定本集团智能工厂培育计划和支持措施，组织开展先进级智能工厂评审认定工作；工业和信息化部联合有关部门共同组织开展卓越级智能工厂培育工作；鼓励有意愿、有条件的卓越级智能工厂积极申报领航级智能工厂。

　　智能工厂作为实现智能制造的主要载体，是发展新质生产力、建设现代化产业体系的重要支撑。“十四五”以来，工业和信息化部等部门深入实施智能制造工程，培育了一批高水平、标志性智能工厂，带动各地万余家制造业企业开展数字化车间和智能工厂建设，具备了进行大规模技术推广的基础条件。

　　据了解，构建智能工厂梯度培育体系，分层分级系统性、规模化推进智能工厂建设，将带动形成安全可控、系统完整的智能制造高水平供给体系，构建更加完善的智能制造标准及评价体系，夯实我国制造业数字化网络化基础，引领智能化变革。

(责编：岳弘彬、牛镛)
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