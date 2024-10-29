新华社北京10月29日电（记者张晓洁、王悦阳）记者10月29日从中国有色金属工业协会获悉，今年前三季度，我国规模以上有色金属企业工业增加值同比增长9.7%，十种有色金属产量5874万吨，同比增长5.6%。

中国有色金属工业协会副会长陈学森在当日召开的2024年三季度有色金属工业经济运行情况新闻发布会上说，前三季度有色金属工业投资较快增长，利润总额同比增幅明显。有色金属工业完成固定资产投资比去年同期增长24.4%，其中，有色金属矿采选业、冶炼和压延加工业固定资产投资累计分别增长22.5%、24.8%。11464家规上有色金属工业企业实现利润总额2949.7亿元，同比增长42.9%；营业收入利润率为4.5%，同比提高0.88个百分点。

陈学森说，随着宏观政策持续显效、改革举措持续落地，有色金属工业经济运行中的积极因素和有利条件不断积累，同时，“新三样”、人工智能等成为拉动有色金属消费的主要引擎，新一轮科技革命和产业变革将带动传统有色金属工业工艺更新、数字赋能、绿色低碳等深度转型发展。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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