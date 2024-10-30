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中国已就欧盟对华电动汽车反补贴调查终裁结果提出诉讼

2024年10月30日09:43 | 来源：新华网
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新华社北京10月30日电 针对欧委会当地时间10月29日公布了对华电动汽车反补贴调查终裁结果，商务部新闻发言人10月30日回应称，中方多次指出，欧盟对华电动汽车反补贴调查存在诸多不合理、不合规之处，是以“公平竞争”为名行“不公平竞争”之实的保护主义做法。中方对裁决结果不认同、不接受，已就此在世贸组织争端解决机制下提出诉讼。中方将继续采取一切必要措施坚决维护中国企业的合法权益。

这位发言人表示，同时，中方也注意到，欧方表示将继续与中方就价格承诺进行磋商。中方始终主张通过对话磋商解决贸易争端，也一直在为此做出最大努力。目前，双方技术团队正在进行新一阶段磋商，希望欧方以建设性态度与中方共同推进，按照“务实、平衡”的原则，相互照顾核心关切，尽快达成双方均可接受的解决方案，避免贸易摩擦升级。

(责编：袁勃、赵欣悦)
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