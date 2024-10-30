原标题：农业银行加快推进支持小微企业融资协调工作机制落地实施

为支持小微企业发展，引导信贷资金快速直达基层小微企业，金融监管总局、国家发展改革委牵头，建立支持小微企业融资协调工作机制，从供需两端发力，统筹解决小微企业融资难和银行放贷难的问题。

农业银行高度重视、迅速行动，加强统筹部署和组织协调，干字当头，雷厉风行，靠前发力，加快推进落实协调工作机制，不断提升小微企业金融服务质效。制定下发《关于成立支持小微企业融资协调工作机制工作专班的通知》，组建总行、一级分行、二级分行、一级支行四级工作专班，各级专班由行长挂帅，统筹调动全行资源，层层压实责任，形成工作合力。认真落实金融监管总局和国家发展改革委有关要求，研究制定实施方案，明确目标任务、工作措施，配套支持政策，推动协调工作机制落地实施。深度融入、主动对接各级政府协调工作机制，前瞻谋划各项工作，推动各级专班积极配合当地政府，开展“千企万户大走访”，深入园区、社区、乡村，全面摸排小微企业融资需求，为广大小微企业提供优质金融服务，切实打通金融惠民利企的“最后一公里”。

农业银行始终坚持深耕“三农”普惠，打造信贷供给总量最大、客户覆盖最广、可持续发展能力领先的普惠金融领军银行。截至9月末，农业银行人民银行口径普惠贷款余额4.59万亿，比年初增长1.01万亿，普惠小微贷款客户455万户，比年初增长102万户，成为市场上普惠贷款余额和增量最大、贷款客户总量和增长最多的金融机构。

(责编：曹淼、李源)

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