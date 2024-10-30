原标题：进博看点｜索尼展出新成果，赋能创意和可持续

在11月5日开幕的第七届进博会上，索尼将以“技术赋能创意和可持续”为主题参展，带来一系列在创意和可持续方面的新成果。

今年，索尼带来的地板触觉反馈沉浸式娱乐解决方案，通过自然主题的数字资产结合索尼地板触觉反馈技术，模拟真实场景的触感反馈，为参观者带来沉浸式的娱乐体验，能够多维度地呈现和还原创作者意图。

据了解，索尼的地板触觉反馈技术，是一种将触觉反馈技术与地板结合的创新技术。参观者可以站上特制的地板区域欣赏数字内容，地板上搭载了索尼的触觉反馈技术，结合数字资产的音视频内容，提供多样的震动效果，还可以模拟多样的地表材质，实现音频、视频、触感多维一体的娱乐体验。该技术预计在大型空间的沉浸式娱乐解决方案等线下实景娱乐场景方面有广泛的应用空间。

索尼将在进博会上展出的SORPLAS可编辑砖（CMF色板）。SORPLAS可编辑砖是一款可根据不同空间场景自由拼接组合成不同规格和功能的展陈道具的空间搭建类产品，可自由拆卸组合的特性，使其具备存储空间利用率高、运输便利、可复用性强等传统定制展陈家具所欠缺的优势，可通过环保可持续的方式赋能空间设计、家居设计师等创作者群体。

(责编：董童、李源)

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