原标题：中国银联与环球银行金融电信协会（Swift）会谈 探索进一步提升跨境支付的便利性

10月29日上午，中国银联党委书记董俊峰会见环球银行金融电信协会（Swift）全球业务发展和战略官Thierry Chilosi一行，中国银联执行副总裁胡浩中等参加会谈。

双方回顾了近期通过SwiftGo产品充值旅行通卡的合作案例，就当前全球金融行业的发展趋势和创新热点以及境外来华人员支付服务工作情况交换意见，并就下一步合作方向进行探讨。

Thierry Chilosi介绍了 Swift 的发展愿景，表示中国是Swift的重要战略市场之一，银联作为中国支付产业的重要基础设施，Swift 特别重视与银联的合作,将持续强化与银联等多方联动，争取创造更多合作亮点，实现诸如账户到钱包、账户到账户方面的互联互通以及跨境汇款的支付预校验，打造更好的支付体验。

董俊峰感谢Swift对境外来华支付服务工作的支持，并表示银联在中国人民银行指导下，聚焦境外来华人员、老年人等群体，推出“锦绣行动2024”，更好的服务社会民生和高水平对外开放。董俊峰表示Swift与银联都是支付产业的重要基础设施，银联将遵循党中央、国务院的战略部署以及中国人民银行对银联跨境业务更高的工作要求，希望双方未来的合作可以进一步提升中国与全球跨境支付的便利性。

(责编：曹淼、李源)

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