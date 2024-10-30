人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

我国拟2035年全面建成新材料大数据中心体系

2024年10月30日16:54 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京10月30日电（记者张晓洁、张辛欣）记者10月30日从工业和信息化部获悉，工业和信息化部等三部门近日联合印发《新材料大数据中心总体建设方案》，计划到2027年，搭建形成“1+N”（1个中心主平台、N个数据资源节点）的新材料大数据中心架构体系；到2035年，新材料大数据中心体系全面建成并稳定运行，数据规模进入国际第一梯队。

　　新材料大数据中心是促进新材料产业创新发展的新型研发基础设施。据悉，新材料大数据中心旨在立足机制创新、协同创新、成果转化，构建新材料数据资源中心、数据产品研发中心、数据基础产品和定制化服务提供中心，主要功能为构建材料数据汇聚标准和融通平台、加强共性和前沿技术研究、开展材料数据软件产品开发应用、提供材料数据公益服务、加强材料基因领域创新人才队伍建设、推进材料数据和技术国际合作等。

　　建设方案明确了新材料大数据中心的建设任务，包括搭建新材料大数据中心架构体系、建立数据流通应用体系、优化新材料大数据技术应用生态。

　　记者了解到，下一步，工业和信息化部等部门将会同相关单位加强统筹协调，加大政策支持力度，建立多元化资金和数据渠道，加强人才激励、培养和引进，强化数据安全和知识产权保护运用，扎实推进新材料大数据中心建设。

(责编：牛镛、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
政策释放内需潜力 高端制造业拉动有色金属消费
　　人民网北京10月30日电 （记者杜燕飞）“今年以来，我国有色金属工业生产经营保持稳健增长，主要产品产量、投资同比增长，实现利润总额同比增幅明显。”中国有色金属工业协会党委常委、副会长兼新闻发言人陈学森29日在三季度有色金属工业经济运行发布会上表示，“新三样”等高端制造业已成拉动有色金属消费的主要引擎，预计全年有色金属工业增加值增速保持在6%左右。…
神舟十九号3名航天员顺利进驻中国空间站
　　神舟十九号3名航天员顺利进驻中国空间站，与神舟十八号乘组“太空会师”。中国载人航天工程办公室供图 人民网北京10月30日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，在载人飞船与空间站组合体成功实现自主快速交会对接后，神舟十九号航天员乘组从飞船返回舱进入轨道舱。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部