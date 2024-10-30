新华社北京10月30日电（记者张晓洁、张辛欣）记者10月30日从工业和信息化部获悉，工业和信息化部等三部门近日联合印发《新材料大数据中心总体建设方案》，计划到2027年，搭建形成“1+N”（1个中心主平台、N个数据资源节点）的新材料大数据中心架构体系；到2035年，新材料大数据中心体系全面建成并稳定运行，数据规模进入国际第一梯队。

新材料大数据中心是促进新材料产业创新发展的新型研发基础设施。据悉，新材料大数据中心旨在立足机制创新、协同创新、成果转化，构建新材料数据资源中心、数据产品研发中心、数据基础产品和定制化服务提供中心，主要功能为构建材料数据汇聚标准和融通平台、加强共性和前沿技术研究、开展材料数据软件产品开发应用、提供材料数据公益服务、加强材料基因领域创新人才队伍建设、推进材料数据和技术国际合作等。

建设方案明确了新材料大数据中心的建设任务，包括搭建新材料大数据中心架构体系、建立数据流通应用体系、优化新材料大数据技术应用生态。

记者了解到，下一步，工业和信息化部等部门将会同相关单位加强统筹协调，加大政策支持力度，建立多元化资金和数据渠道，加强人才激励、培养和引进，强化数据安全和知识产权保护运用，扎实推进新材料大数据中心建设。

(责编：牛镛、岳弘彬)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经