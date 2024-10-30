前三季度中国银行科技金融贷款新增超4000亿元
2024年10月30日18:47 | 来源：新华社
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中国银行10月30日公布的2024年前三季度经营业绩显示，该行加大科技金融全周期支持力度，前三季度科技金融贷款新增4017亿元，较年初增长27.24%，授信客户数增速超过35%。
在绿色金融和普惠金融领域，绿色信贷新增7586亿元，较年初增长24.42%；普惠型小微企业贷款余额较年初增长23.23%，贷款户数约140万户；为超过3.8万户专精特新中小企业提供授信5548亿元。
今年以来，中行继续加大对重点领域和薄弱环节等信贷投放。对接城市房地产融资协调机制，中行前三季度完成近600个“白名单”项目审批，批复超1300亿元、累计放款超700亿元。涉农贷款、制造业中长期贷款、民营企业贷款分别较年初增长18.68%、16.47%和15.34%。
前三季度，中行资产质量保持稳定。截至9月末，不良贷款率较上年末下降0.01个百分点，拨备覆盖率较上年末上升7.20个百分点。
财务效益方面，中行前三季度实现营业收入4791亿元，同比增长1.74%；实现税后利润1875亿元，同比增长0.53%。（记者姚均芳）
(责编：岳弘彬、牛镛)
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