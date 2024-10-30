新华社北京10月30日电（记者邹多为、胡旭）海关总署30日发布的数据显示，今年前三季度全国自贸试验区进出口总值达6.09万亿元，同比增长11.99%，高出我国外贸整体增速约6.7个百分点。其中，出口2.74万亿元，进口3.35万亿元，同比分别增长16.10%和8.83%。

为充分发挥各类区域制度优势，近年来，海关总署积极推动海关特殊监管区域与自贸试验区统筹发展，加大力度推进自贸试验区与综合保税区创新联动，激发自贸活力。目前我国22个自贸试验区内共有71个海关特殊监管区域，实现了自贸试验区内海关特殊监管区域的全覆盖。

各自贸试验区海关也因地制宜开展海关监管制度创新工作。厦门海关创新航空维修系列海关监管模式，支持福建自贸试验区厦门片区建成“一站式”航空维修基地。2024年前三季度，厦门海关共监管进境维修飞机152架次，保税维修货值1215.14亿元，维修飞机数量和货值稳居全国第一，业务覆盖亚美欧24个国家和地区。

杭州海关深化“一船多供”“跨关区直供”等监管制度集成创新，启动全国首个保税燃料油跨关区直供无纸化试点，助力舟山港跻身全球第四大加油港，2024年前三季度保税供油506.1万吨。

(责编：岳弘彬、牛镛)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经