原标题：国信证券以“连接”聚“合力” 打通党建引领保障高质量发展的最后“一公里”

近年来，国信证券以加强“连接”开题破题，深入推进基层党建分类提质，以践行中国特色金融文化提升思想引领力，以新载体、新平台凝聚组织行动力，以风清气正良好氛围强化风险防控力，更好发挥基层党建连接员工、组织和资源作用，打通金融国企高质量党建引领保障高质量发展的最后“一公里”，凝心聚力做好金融“五篇大文章”。

守正润心：加强文化建设与员工精气神的紧密连接

在金融强国建设新征程上，证券行业将积极培育良好的行业文化和投资文化摆在了更加突出位置。国信证券坚持以党建引领加强企业文化建设，推动“五要五不”理念融入到公司经营管理各方面，将正确的价值导向和行为准则更好地连接到员工内心深处、日常行为和具体业务拓展。

国信证券深入学习领会党中央关于金融工作的大政方针和决策部署，上线中央金融工作会议精神解读等必修课，引导全体员工深刻把握金融工作的重大使命、根本目标、重点任务。

同时，国信证券扎实推进中国特色金融文化在公司落地落实，建立“1+3+6”文化建设工作体系，制定文化品牌战略规划，坚持“一个中心”引领、“三个圈层”发力，重点打造“六个文化”。围绕行业文化建设任务指标，构建纵向到底、横向到边、全面覆盖的责任分工安排。将文化建设相关要求纳入员工考核与晋升的“一票否决”项，确保各项文化建设任务扎实完成。为了在入口处把好“文化关”，国信证券专门制作了文化培训课，作为每一名新员工入职后的必修内容。2024年，国信证券以公司成立30周年为契机，提炼长期以来形成的精神价值沉淀，设计并发布了公司文化理念识别系统（MI），进一步凝聚员工文化共识。

务实创新：加强党建阵地、党组织和发展动能的紧密连接

强大的金融机构，是金融强国的关键核心金融要素。国信证券通过打造“看得见、摸得着、能体验”的党建载体和党员发挥作用平台，更好地把党员、员工和客户连接在一起，积极助力打造一流综合型投资银行。

做优党群服务中心，积极扩大合作朋友圈。建成具有金融行业特色的党群服务中心，融合资本市场廉洁教育、投资者教育、法治宣传教育等功能为一体，设立法律合规宣教书记工作室，形成“党建+投教+交流+路演+培训+服务+阅读+健康+传播+窗口”的集约化、多层次功能，充分满足不同活动、不同功能以及各类人群“可用、能用、好用”的务实需求。依托党群服务中心，公司各级党组织积极邀请国资央企、企业客户、合作伙伴走入国信推进党建共建，有效促成业务务实合作。

做热“红信足迹”活动，助力构建国资生态圈。2021年以来，国信证券持续开发升级“红信足迹”微信小程序，将线上学习和线下步行锻炼相结合，号召公司党员和员工群众积极参与到这项“健身+学习”活动中来。2024年，升级后的“红信足迹”兼具“文体、趣味、知识、社交、分享”等综合功能，国信证券进一步把活动对象从公司员工扩展到外部党组织，有效打造了联结员工、客户和合作伙伴的纽带，让老朋友越走越近、新朋友越来越多。

做实发挥“两个作用”平台，搭建先锋力量示范圈。国信证券党员领导干部坚持每年到挂点联系的基层党组织开展“五个一”服务项目，即“开展一次党建调研、过一次组织生活、开展一次座谈、看望一名病困员工、走访一家业务关联单位”，助推基层党组织达标创优。建立党员和员工结对帮带机制，促进党员和员工共同成长。

纵深推进：加强纪律执行与合规风控效能的紧密连接

防控风险是金融工作的永恒主题，随着新“国九条”及资本市场“1+N”政策文件落实落地，强本强基、严监严管的监管导向更加鲜明突出。国信证券将各类监督力量整合连接起来，着力将监督视线和合规意识深度连接到每一位员工、每一项业务，强化纪律和制度执行，让合规风控工作更加精准到位，筑牢合规风控底线。

在压实责任上下功夫。制定落实“两个责任”的若干规定和责任清单，建立全面从严治党考核体系，每半年召开全面从严治党暨廉洁从业专题会，切实把全面从严治党融入公司经营发展全过程。

在贯通协调上下功夫。成立纪检、人力、合规、风险、监察稽核、财务、法律等多部门组成的联合监督委员会，开展为期三年的全面监督检查，督促各单位加强对关键环节、岗位的廉洁管控，最大限度地降低廉洁从业风险。

在廉洁宣教上下功夫。开设“国信清风”专栏，用生动鲜活的形式打造“重要报道”“警示教育”“廉洁微课”“家风教育”等特色板块内容，推动廉洁理念浸润人心。打造“深圳资本市场廉洁教育基地”，建设“知廉明廉、思廉学廉、倡廉行廉”等十个区域，具备立体观影、产品展示、模拟体验、交流培训等功能作用。自基地成立以来，已累计接待各地参观者647批次、95558人次。

接下来，国信证券将持续巩固提升工作成果，深入做好老“连接”，积极开拓新“连接”，进一步畅通基层党建“最后一公里”，以高质量党建引领保障金融工作高质量发展，为做好金融“五篇大文章”作出贡献。

(责编：董童、李源)

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