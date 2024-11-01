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汽车产销双增市场回暖

吉亚矫 刘 瑾
2024年11月01日08:56 | 来源：经济日报
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原标题：汽车产销双增市场回暖

　　今年前三季度，我国汽车工业运行整体良好，成绩可圈可点。中国汽车工业协会统计数据显示，今年1月至9月，我国汽车产量和销量双双超过2000万辆。特别是9月份，新能源汽车月度产销均创历史新高，同比增长近五成。

　　“三季度乘用车市场逐渐回暖，特别是终端零售市场持续走强，‘金九’效应继续显现。”中汽协副秘书长陈士华表示，汽车出口和新能源汽车出口均延续良好态势，贡献显著。

　　以旧换新拉动销售

　　前三季度，我国汽车产业增加值同比增长7.9%，产销分别完成2147万辆和2157.1万辆，分别同比增长1.9%和2.4%。

　　陈士华表示，国家推出的汽车以旧换新和各地出台的置换更新政策，提振了消费者信心，市场销售有了明显改善。

　　今年3月份，商务部等14部门联合发布《推动消费品以旧换新行动方案》，随后《汽车以旧换新补贴实施细则》出台。8月份，《关于进一步做好汽车以旧换新有关工作的通知》发布，提高报废更新补贴标准，补贴标准由购买新能源乘用车补1万元、购买燃油乘用车补7000元，分别提高至2万元和1.5万元。

　　在一系列政策支持下，汽车消费市场焕发新活力，再加上各地政府陆续加码汽车促消费措施，举行发放消费券等活动，促进汽车市场持续恢复。

　　河北省各级财政合计安排资金超1亿元，与国家以旧换新资金叠加使用；浙江省构建了省级汽车置换更新数字化平台，提供在线填报、进度查询、咨询服务等功能，消费者足不出户即可实现“一站式申领”；广西建立商务、公安、税务、平台“线上线下核验”汽车补贴模式，保障购车补贴权益。汽车补贴支持“本地开票，本地上牌”“本地开票，外地上牌”，满足多样化购车需求。

　　对经销商端的一项调研显示，国庆假期期间，到店客流量提升显著，整体趋势好于去年同期。乘用车市场信息联席会秘书长崔东树表示，各地报废、置换补贴申领火爆。

　　截至10月24日，全国汽车报废更新补贴申请超157万份，各地汽车置换更新补贴申请超126万份。《2024年促进汽车消费与用户洞察白皮书》提出，2024年汽车促消费政策成效显著，置换更新已成汽车消费主流需求之一。在白皮书调研中，近三分之一受访者认为消费券是促使自己购车的直接原因，补贴带动了老旧车型汰换和新能源汽车比例提升，推动汽车消费结构变化。

　　国家信息中心汽车市场处处长丁燕分析，受以旧换新补贴政策影响，15万元以下的新能源汽车成为最大的增量价格段。然而，低价并非消费者的核心诉求，高品质才是趋势。专家建议，企业需要在销量与利润之间找到平衡。

　　新能源车产销实现新突破

　　前三季度，新能源汽车产销量双双超过830万辆，同比增长均超过30%。特别是近3个月新能源乘用车销售占比均在50%以上，实现了新突破。

　　中汽协表示，全年新能源汽车销量预计有望达到1200万辆，这一数字高于今年年初设定的目标。

　　“新能源汽车表现超出预期，全球领先的优势进一步巩固和扩大，汽车行业新质生产力正在由量变向质变快速转化。”陈士华分析，新能源汽车的增长一方面得益于国家政策的持续支持，另一方面得益于企业积极开发了大量新能源汽车产品，9月份新车发布会尤为密集，对汽车销售起到重要的推动作用。

　　新能源汽车正在深度融入并重塑国内汽车市场格局，引领汽车产业向电动化、智能化转型。新能源汽车国家大数据联盟执行秘书长李阳认为，产品力始终是新能源汽车行业的核心竞争力，包括电池续航、充电效率、智能驾驶、车辆安全性以及用户体验等。

　　为加快产品创新步伐，汽车企业持续增加技术投入。比亚迪今年上半年研发投入再创新高，达到202亿元。比亚迪相关负责人介绍，公司不断丰富“技术鱼池”，坚持插电式混动和纯电动两条腿走路，产品矩阵不断完善，技术创新持续赋能。前三季度，比亚迪累计销量达274.78万辆。

　　作为新能源汽车配套设施，充换电基础设施建设取得显著进展。中国电动汽车充电基础设施促进联盟发布的数据显示，截至9月底，全国充电基础设施累计数量为1143.3万台，同比增加49.6%。1月份至9月份，我国充电基础设施增量为283.7万台，同比上升16.6%，桩车增量比为1∶2.6，充电基础设施建设能够基本满足新能源汽车快速发展需求。

　　未来，充换电网络在合理布局、技术更新、服务均衡方面仍有较大发展空间。中国社会科学院研究员赵英表示，在新能源汽车及相应基础设施、关键技术持续迭代下，消费者对新能源汽车的行驶里程焦虑有所减缓，充电难、充电慢问题逐步得到缓解。

　　多举措促高质量发展

　　当前，汽车工业运行面临国内有效需求不足、海外出口不确定不稳定因素增多等挑战。在日前召开的国新办新闻发布会上，工业和信息化部新闻发言人、总工程师赵志国表示，下一步将聚焦多措并举扩大汽车消费、优化汽车生产准入管理政策、支持技术创新发展、更好服务企业国际化发展等方面，会同相关部门加大政策支持力度，推动产业高质量发展。

　　多措并举扩大汽车消费。为落实好汽车以旧换新、车购税和车船税优惠等促消费政策，相关部门将继续开展新能源汽车下乡活动，新启动一批公共领域车辆全面电动化试点，研究制定新能源汽车换电模式指导意见。

　　“一切要以消费者的需求为准，这样才能发挥更大的市场撬动效应。”国务院发展研究中心市场经济研究所副所长、研究员王青建议，进一步完善和简化以旧换新补贴申请发放流程。

　　优化汽车生产准入管理政策。工业和信息化部将健全行业“有进有出”的动态管理机制，进一步激发经营主体活力；探索开展企业集团化管理，支持企业提质增效、做优做强；引导企业立足长远，加强技术升级、产品迭代、模式创新，不断提升核心竞争力，营造良好的产业发展生态。

　　支持技术创新发展。通过高质量发展专项、国家重点研发计划等渠道，有关部门将持续推动动力电池关键材料、车用芯片等关键技术攻关。

　　中国国际工程咨询有限公司高技术业务部总工程师汪志鸿建议，加快智驾算法、智驾芯片、智驾操作系统OS、车联网技术的研发与应用，夯实智能化技术基础，加快完善自动驾驶相关法规政策与标准体系，积极探索“车路云一体化”。

　　更好服务企业国际化发展。中汽协数据显示，汽车出口稳中有升。1月份至9月份，汽车出口431.2万辆，同比增长27.3%。其中，新能源汽车出口92.8万辆，同比增长12.5%。

　　赵志国表示，下一步，将积极应对贸易壁垒，在投资、管理等方面为汽车企业出海提供更多支持和便利，加强自动驾驶、碳核算等标准联通和规则对接，营造良好的发展环境。

(责编：杨曦、陈键)
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