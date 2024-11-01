周 雷

原标题：钢铁业节能环保指标持续改善

在10月25日中国钢铁工业协会2024年三季度信息发布会上，中钢协党委副书记、副会长兼秘书长姜维表示，钢铁行业着力推进超低排放改造工程、极致能效工程，节能环保指标持续改善。

截至10月8日，共有159家钢铁企业（包括一家球团企业）完成或部分完成了超低排放改造和评估监测。其中，114家企业全过程完成超低排放改造，涉及粗钢产能约5.17亿吨，吨钢超低排放改造投资约469.73元；45家企业部分完成超低排放改造，涉及粗钢产能约1.52亿吨；吨钢平均环保运行成本约228.94元。

同时，钢铁企业积极关注和参与极致能效工程。宝钢股份湛江钢铁、首钢京唐、河钢石钢、宁波钢铁、宝钢股份宝山基地已进行能效标杆示范公示。一大批中钢协会员企业通过这项工作进一步提升了行业整体能效水平，节能减碳量十分可观。

中钢协发布数据显示，前三季度，重点统计钢铁企业总能耗同比下降3.3%，吨钢综合能耗基本持平，吨钢可比能耗下降0.5%。重点统计钢铁企业吨钢取水量同比下降0.56%，外排废水中化学需氧量、氨氮、挥发酚、总氰化物、悬浮物、石油类污染物排放量分别同比下降19.51%、50.23%、37.97%、24.02%、9.39%、59.03%，吨钢二氧化硫、吨钢颗粒物、吨钢氮氧化物排放量分别同比下降9.88%、10.39%、8.12%。

姜维表示，近期，“低碳排放钢评价方法”钢协团体标准以及第一批8个中国低碳排放钢产品已正式发布，这是中国钢铁低碳转型的又一重要里程碑，为绿色贸易奠定了较好的基础。中钢协正在组织制定配套的工作办法，后期将有序开展促进绿色低碳转型的相关工作。

据介绍，受供给强而有效需求不足的影响，钢材市场供需矛盾加剧，钢材价格明显下降，企业利润承压。今年钢铁行业运行持续呈现高产量、高成本、高出口、低需求、低价格、低效益的“三高三低”局面。

经济效益持续下降，势必影响企业研发、产品升级和节能环保投入，不利于行业高质量发展。为促进钢铁行业整体健康可持续发展，中钢协提出，加强行业自律，防止“内卷式”恶性竞争。钢铁企业要认真践行“三定三不要”经营原则，强化自律，努力维护市场稳定、提高经济效益、降低经营风险，真正实现有质量、有效益的发展。

(责编：杨曦、陈键)

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