原标题：法律护航 助推西藏绿色可持续发展

近日，由大成律师事务所主办的“绿色动能 和谐共生”清洁能源与可持续资源开发的西藏实践交流会在拉萨香格里拉酒店举行。此次活动旨在共同探讨清洁能源与可持续资源开发在西藏实践中的新思路、新技术、新模式，为推动西藏绿色发展建言献策。

青藏高原是世界屋脊、亚洲水塔和地球第三极，是我国重要的国家安全屏障和战略资源储备基地。西藏地域辽阔、物产丰富，水能资源、太阳能资源、风力资源都有着广阔的开发前景，西藏正逐步成为国家清洁能源接续基地，为国家的可持续发展贡献着力量。

国家立法专家围绕“西藏能源资源开发与综合利用”，从资源观、资源利用方式及资源综合利用三个方面展开演讲。西藏能源研究示范中心王俊乐就“西藏光伏与风电开发应用”主题作出分享。大成律师事务所高级合伙人杨贵生则从西藏法律服务市场的角度进行了发言。

此外，作为此次活动的主办方，大成律师事务所主任、中国区董事局主席袁华之表示，大成律师事务所在能源领域有着丰富的法律服务经验，本次论坛的举办将助力西藏能源资源技术开发，同时对大成各相关办公室协同做好西南、西北地区和全国市场联动，致力于服务西藏经济社会发展，为西藏地区法律业务提供专业支持等方面具有积极的深远影响。（中国西藏网 实习记者/边子捷）

(责编：董童、李源)

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