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劈波向南！中国第41次南极考察队出征

2024年11月01日10:46 | 来源：新华社
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11月1日，由自然资源部组织的中国第41次南极考察队

劈波向南、破浪出征

开启为期近7个月的科考征程

此次考察将开展南极秦岭站配套设施设备建设

围绕气候变化对南极生态系统的影响与反馈开展调查

广泛开展科研和后勤保障领域的国际合作

考察任务继续由三船保障

“雪龙”号和“雪龙2”号船从广州出发

主要执行科学考察、人员运送和后勤补给任务

“永盛”号货轮从江苏张家港出发

主要承担秦岭站配套设施建设物资运送任务

记者：黄韬铭、王聿昊

设计：潘一景

新华社国内部出品

(责编：袁勃、赵欣悦)
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