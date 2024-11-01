劈波向南！中国第41次南极考察队出征
2024年11月01日10:46 | 来源：新华社
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11月1日，由自然资源部组织的中国第41次南极考察队
劈波向南、破浪出征
开启为期近7个月的科考征程
此次考察将开展南极秦岭站配套设施设备建设
围绕气候变化对南极生态系统的影响与反馈开展调查
广泛开展科研和后勤保障领域的国际合作
考察任务继续由三船保障
“雪龙”号和“雪龙2”号船从广州出发
主要执行科学考察、人员运送和后勤补给任务
“永盛”号货轮从江苏张家港出发
主要承担秦岭站配套设施建设物资运送任务
记者：黄韬铭、王聿昊
设计：潘一景
新华社国内部出品
(责编：袁勃、赵欣悦)
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