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东风着陆场完成最后一次全系统综合演练 准备就绪迎接神十八航天员回家

2024年11月01日10:54 | 来源：新华网
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　　新华社酒泉11月1日电（李国利、李欣媛）神舟十八号航天员乘组计划11月4日返回东风着陆场，东风着陆场10月31日晚至11月1日凌晨组织所有搜救力量展开最后一次全系统综合演练，检验返回段搜救任务组织和保障能力、搜索返回舱和救援航天员能力、着陆现场组织和管控能力。目前，各项准备工作已就绪，静候神十八航天员回家。

　　针对这次搜救任务，东风着陆场组建了1支直升机搜救分队、1支载有伞降队员的固定翼飞机搜救分队、1支地面搜救分队，着陆区周边地方政府组建了民兵分队，在着陆场区指挥部的统一指挥下，东风着陆场全面、系统地组织了任务准备工作。

　　据介绍，神舟十八号载人飞船返回舱着陆时间为凌晨，根据着陆场历年气象资料统计，11月上旬凌晨平均气温约1.5摄氏度，极端最低气温零下14.4摄氏度，飞船返回时段基本没有月光。这次任务难点是暗夜和低温条件，导致目标搜索发现难、到达着陆现场难、救援现场保障要求高。

　　“按照使救援现场亮如白昼的思路，我们筹措了各种照明器材4型18套，在神舟十四号夜间搜救基础上进一步完善了着陆现场照明保障手段。”酒泉卫星发射中心王正军介绍，“按照以最温暖的方式救援航天员的思路，为航天员准备了睡袋、盖毯等御寒物资，同时对医监医保车进行维护，在低温条件下也可以为航天员提供温度适宜的医监医保场所。”

　　为熟悉搜救环境，空中分队进场以来已组织9个场次的飞行训练，对着陆区内各种地形地貌、危险物进行了普查和标记。地面分队对着陆区进行了地毯式勘察，详细记录和整理了车辆易通行轨迹，开展了沙漠驾驶、夜间搜索、夜间处置回收等专项训练，完成2次空地协同训练、2次全系统演练，按计划开展了飞船返回前的各项训练演练工作。

　　目前，东风着陆场各搜救力量和装备设备均处于良好状态，具备执行搜救任务的条件，神舟十八号航天员乘组已做好撤离前各项准备工作。

(责编：赵欣悦、袁勃)
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