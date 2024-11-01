新华社北京11月1日电（记者王优玲）记者1日从住房城乡建设部获悉，10月份商品房成交同比、环比实现“双增长”。成交量增长从一线城市向更多城市扩大。

住房城乡建设部“全国房地产市场监测系统”网签数据显示，10月份全国新建商品房网签成交量同比增长0.9%，比9月份同比扩大12.5个百分点，自去年6月份以来连续下降后首次实现增长；全国二手房网签成交量同比增长8.9%，连续7个月同比增长；新建商品房和二手房成交总量同比增长3.9%，自今年2月份连续8个月下降后首次实现增长。

统计数据显示，10月份全国新建商品房网签成交量环比增长6.7%；二手房网签成交量环比增长4.5%；新建商品房和二手房成交总量环比增长5.8%。

住房城乡建设部相关司局负责人表示，商品房销售面积环比“银十”超“金九”。10月份是四季度首月，一般会受9月份冲量的透支影响，今年“银十”超过“金九”十分罕见，是2007年起“银十”首次超过“金九”。

此外，成交量增长从一线城市向更多城市扩大。统计数据显示，一线城市增长更为明显，新建商品房网签成交量同比增长14.1%，二手房网签成交量同比增长47.3%。广州、深圳、南京、宁波、大连、东莞等城市新房成交量同比增长超过30%，北京、上海、深圳、杭州等城市二手房成交量同比增长超过50%。分地区看，11个省份新建商品房网签成交量同比增长，较上月增加6个。其中，湖南、天津、广东、江西、江苏同比增长超过10%；20个省份二手房网签成交量同比增长，较上月增加2个，其中，北京、上海、河北、辽宁、浙江、湖南、重庆、贵州、甘肃、陕西、宁夏同比增长超过10%。

住房城乡建设部相关司局负责人说，从10月份的数据可以看到，在存量增量政策叠加的“组合拳”作用下，全国房地产市场呈现出止跌回稳的积极势头。随着政策效应持续释放，房地产市场有望保持向好态势。

(责编：牛镛、岳弘彬)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经