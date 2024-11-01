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第27届中国国际渔业博览会和丝路国家水产养殖大会在山东青岛举办

2024年11月01日15:08 | 来源：人民网
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人民网北京11月1日电 （记者李栋）10月30日，第27届中国国际渔业博览会和丝路国家水产养殖大会在山东省青岛市举办。

农业农村部总畜牧师王乐君表示，渔业在全球经济发展、粮食安全和营养安全中具有重要的地位和作用。近年来，我国高度重视渔业产业发展，深入贯彻新发展理念，积极推动渔业产业结构调整，坚持数量和质量并重，坚持生产和生态协调，坚持开放和合作互促，有力推动了渔业高质量发展。

当前全球渔业发展面临着诸多挑战和机遇，中国渔业的高质量发展离不开国际合作。王乐君表示，中国愿与各国一道，共同应对挑战，分享发展机遇，以“同球共济”的精神凝聚广泛共识，以科技创新的力量推进绿色转型，以贸易合作的升级实现互利共赢，促进全球渔业可持续发展。

“要继续办好中国国际渔业博览会，搭建中国与各国渔业科技和贸易合作良好平台，推动渔业高水平对外开放，与世界共享中国市场和发展机遇。”王乐君说。

(责编：王仁宏、吕骞)
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