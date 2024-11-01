人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

报告：加强科技与机制创新 助力新型电力系统建设

2024年11月01日20:24 | 来源：人民网
小字号

人民网北京11月1日电 （记者杜燕飞）在“双碳”背景下，当前，我国正在大力推动新型电力体系建设。国网能源研究院日前发布的《新型电力系统发展分析报告2024》（以下简称报告）指出，新型电力系统建设受政策、机制、技术、产业等多重因素影响，需坚持科技创新、机制创新双轮驱动，统筹各要素协同推进，夯实新型电力系统高质量发展基础。

在电源侧，多元化电力供应体系正在形成。报告指出，新能源集中式与分布式开发并举，逐渐成为发电装机主体、发电量增量主体，重点流域水电稳步开发，沿海核电安全有序建设，煤电逐渐向基础保障性和系统调节性电源并重转型。

在电网侧，多形态电网协同发展。报告显示，新型电网加快建设，跨省区输电规模持续扩大，区域主网架进一步加强，配电网承载能力和防灾抗灾能力不断提高，分布式电源、微电网快速发展，电网智能化水平显著提升。

在负荷侧，多样化负荷柔性互动能力提升。报告显示，在“双碳”目标、人工智能等因素推动下，新质生产力加快形成，“新三样”、数据中心、绿电制氢等高耗电战略新兴产业加速发展，终端电气化水平持续提升，同时气候气温对电力需求增长产生持续影响，未来电力需求继续保持较快增长。

在储能侧，多类型储能布局逐步优化。报告认为，储能呈现多元化发展态势，抽水蓄能作为调节电源主体加快发展，新型储能规模持续增长，以日内调节为主的多种新技术路线并存，实现合理布局、高效利用、规范管理，逐步向高安全、低成本、大容量、长周期技术方向推进。

数智技术为电力系统赋能赋效。报告认为，通过“电力”与“算力”“数力”“智力”的深度融合，优化能量流、业务流和价值流，支撑新业态新模式发展，为新型电力系统建设提供坚实技术支撑。

“当前，新能源规划布局、风光装机配比需要进一步优化，大电网与分布式系统的发展协调性有待提升，新能源快速发展对电网接纳调控能力提出更高要求。”报告表示，需要强化源网统一规划建设，科学规划风光装机配比，最大限度平抑新能源波动，整体降低系统调节资源需求。加强新能源基地与国家产业规划的有效协同，特别是因地制宜发展自治型分布式新能源系统，实现与广域大系统深度共融发展。

市场价格机制方面，报告认为，当前，电源容量支撑的市场机制有待进一步完善，市场机制对可调节负荷激励作用有限，分布式光伏参与电力市场机制亟待健全。需要在煤电容量电价机制基础上，逐步形成更加市场化的容量电价形成方式，夯实常规电源兜底、灵活资源支撑保障基础。

(责编：王仁宏、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
完成在轨交接 神舟十八号乘组将于4日返回地球
　　人民网北京11月1日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2024年11月1日，神舟十八号、神舟十九号航天员乘组进行交接仪式，两个乘组移交了中国空间站的钥匙。 截至目前，神舟十八号航天员乘组已完成全部既定任务，将于11月4日乘坐神舟十八号载人飞船返回东风着陆场。…
西密山隧道顺利贯通 为安来高速全线通车奠定坚实基础
　　人民网北京11月1日电 （记者乔雪峰）11月1日，由中铁二十四局承建的安来高速公路渝鄂界至建始段重点控制性工程——西密山隧道顺利贯通，为安来高速公路全线通车奠定坚实基础。 据介绍，安来高速建成通车后，穿越巫山连通鄂渝，形成纵贯南北的高速公路大通道，将对带动渝北、鄂西地区深度融入长江经济带高质量发展、西部大开发等国家战略，推动鄂西生态文化旅游圈建设等具有重要意义。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部