人民网北京11月1日电 （记者杜燕飞）在“双碳”背景下，当前，我国正在大力推动新型电力体系建设。国网能源研究院日前发布的《新型电力系统发展分析报告2024》（以下简称报告）指出，新型电力系统建设受政策、机制、技术、产业等多重因素影响，需坚持科技创新、机制创新双轮驱动，统筹各要素协同推进，夯实新型电力系统高质量发展基础。

在电源侧，多元化电力供应体系正在形成。报告指出，新能源集中式与分布式开发并举，逐渐成为发电装机主体、发电量增量主体，重点流域水电稳步开发，沿海核电安全有序建设，煤电逐渐向基础保障性和系统调节性电源并重转型。

在电网侧，多形态电网协同发展。报告显示，新型电网加快建设，跨省区输电规模持续扩大，区域主网架进一步加强，配电网承载能力和防灾抗灾能力不断提高，分布式电源、微电网快速发展，电网智能化水平显著提升。

在负荷侧，多样化负荷柔性互动能力提升。报告显示，在“双碳”目标、人工智能等因素推动下，新质生产力加快形成，“新三样”、数据中心、绿电制氢等高耗电战略新兴产业加速发展，终端电气化水平持续提升，同时气候气温对电力需求增长产生持续影响，未来电力需求继续保持较快增长。

在储能侧，多类型储能布局逐步优化。报告认为，储能呈现多元化发展态势，抽水蓄能作为调节电源主体加快发展，新型储能规模持续增长，以日内调节为主的多种新技术路线并存，实现合理布局、高效利用、规范管理，逐步向高安全、低成本、大容量、长周期技术方向推进。

数智技术为电力系统赋能赋效。报告认为，通过“电力”与“算力”“数力”“智力”的深度融合，优化能量流、业务流和价值流，支撑新业态新模式发展，为新型电力系统建设提供坚实技术支撑。

“当前，新能源规划布局、风光装机配比需要进一步优化，大电网与分布式系统的发展协调性有待提升，新能源快速发展对电网接纳调控能力提出更高要求。”报告表示，需要强化源网统一规划建设，科学规划风光装机配比，最大限度平抑新能源波动，整体降低系统调节资源需求。加强新能源基地与国家产业规划的有效协同，特别是因地制宜发展自治型分布式新能源系统，实现与广域大系统深度共融发展。

市场价格机制方面，报告认为，当前，电源容量支撑的市场机制有待进一步完善，市场机制对可调节负荷激励作用有限，分布式光伏参与电力市场机制亟待健全。需要在煤电容量电价机制基础上，逐步形成更加市场化的容量电价形成方式，夯实常规电源兜底、灵活资源支撑保障基础。

(责编：王仁宏、吕骞)

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