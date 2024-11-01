商务部回应欧盟将派员赴华进行电动汽车反补贴案价格承诺磋商
2024年11月01日21:32 | 来源：新华网
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新华社北京11月1日电 商务部新闻发言人11月1日表示，10月25日，商务部部长王文涛应约与欧盟委员会执行副主席兼贸易委员东布罗夫斯基斯视频会谈后，中欧技术团队立即就欧盟对华电动汽车反补贴案价格承诺启动了新一阶段磋商。经密集沟通，欧方表示将来华就方案具体内容继续磋商。中方对此表示欢迎，希望下一步磋商按照“务实、平衡”的原则，达成双方均可接受的解决方案。
有记者问，有媒体报道，欧盟将派员赴华，就对中国电动汽车加征反补贴税的替代方案开展磋商。请问上述消息是否属实？商务部新闻发言人作出上述回应。
(责编：牛镛、岳弘彬)
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